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Чемпионат Испании
Жирона
24.05.2024 22:00 - : -
Гранада
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Испания
24 мая 2024, 01:15 | Обновлено 24 мая 2024, 01:29
113
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Жирона – Гранада. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

24 мая 2024, 01:15 | Обновлено 24 мая 2024, 01:29
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Жирона – Гранада. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

24 мая на «Монтиливи» пройдет матч 36-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Гранадой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда стала испанским примером того, как в этом сезоне приятно удивляет самобытный середняк - типа английской Астон Виллы, немецкого Штутгарта и итальянской Болоньи. Только у сенсаций из других топ-дивизионов был бэкграунд, прежняя история с предыдущими трофеями, а жиронцы проводят только четвертый сезон на таком уровне. А Довбик и вовсе дебютировал, что не помешало ему наколотить два десятка голов. В итоге результативность Артема стала важным фактором дебютного успеха в виде выхода в Лигу чемпионов. Правда, пока что отпраздновали его рано: нужно удовлетворить УЕФА, которому не нравится наличие аналогичного мажоритарного собственника у Манчестер Сити. Возможно, это отвлекает и игроков, ведь, победив Барселону, ей потом вернули второе место, упустив победу над Алавесом и проиграв дома Вильярреалу. Да, потом была обыграна Валенсия 3:1, но было очевидно, что подняться с третьей позиции уже не успеют.

Ставки на матч Жирона – Гранада

Гранада

Клуб бесславно заканчивает нынешнее пребывание в Ла Лиге. Оно оказалось минимально коротким, всего лишь нынешний сезон. Причем уже досрочно, в начале мая, стало понятно, что вылет в Сегунду оформлен официально. Были надежды на весенний рывок насридов при Сандовале. Но, набрав 7 очков кряду (победы с Алавесом и Осасуной дома, ничья на поле Атлетика), в мае аутсайдер снова начал проигрывать - не только Севилье и мадридскому Реалу, но даже не особенно мотивированному Райо Вальекано. Впрочем, против пчелок выходили уже фактически в статусе участника Сегунды. В прошлом туре даже дома уступили Сельте 1:2.

Статистика личных встреч

В сезоне 2010/2011 в рамках Сегунды команды обменялись победами. Снова пересеклись они только в сентябре, и жиронцы уверенно выиграли на выезде 4:2.

Прогноз

GGBET понимает, что Жирона намного сильнее, а ее соперник просто перестал играть. Ставим на то, что хозяева поля смогут выиграть при форе -2 гола (коэффициент - 1,89).

Прогноз Sport.ua
Жирона
24 мая 2024 -
22:00
Гранада
Победа Жироны с форой (-2) 1,89 Сделать ставку
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Жирона Гранада Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Артем Довбик Виктор Цыганков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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g3t
Інтрига тільки в тому, скільки зможе забити Довбик.
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