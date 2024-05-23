Испания23 мая 2024, 12:22 |
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Жирона – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 мая матч 38-го тура Ла Лиги
23 мая 2024, 12:22 |
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В пятницу, 24 мая, состоится матч 38-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Гранада».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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