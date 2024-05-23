Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Жирона
24.05.2024 22:00 - : -
Гранада
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 мая 2024, 12:22 |
195
0

Жирона – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 мая матч 38-го тура Ла Лиги

23 мая 2024, 12:22 |
195
0
Жирона – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Артем Довбик

В пятницу, 24 мая, состоится матч 38-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Гранада».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Главные сенсации из топ-5 чемпионатов, пробившиеся в Лигу чемпионов
Реал Мадрид – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Озвучен план Анчелотти в отношении конкурента Лунина
Жирона Гранада Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн Артем Довбик Виктор Цыганков
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майкл Баффер показал карточку, с которой он оглашал результат боя Усика
Бокс | 22 мая 2024, 13:36 1
Майкл Баффер показал карточку, с которой он оглашал результат боя Усика
Майкл Баффер показал карточку, с которой он оглашал результат боя Усика

Зачастую зрителям ее не показывают

Президент IBF признался, действительно ли у Усика отберут чемпионский пояс
Бокс | 22 мая 2024, 13:56 13
Президент IBF признался, действительно ли у Усика отберут чемпионский пояс
Президент IBF признался, действительно ли у Усика отберут чемпионский пояс

Украинский боксер, победив Тайсона Фьюри, стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте

Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
Футбол | 23.05.2024, 03:17
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
Легионер Зари пропустит начало летнего сбора команды
Футбол | 23.05.2024, 11:34
Легионер Зари пропустит начало летнего сбора команды
Легионер Зари пропустит начало летнего сбора команды
Наполи готов сделать серьезное предложение по Судакову, но только одно
Футбол | 23.05.2024, 10:41
Наполи готов сделать серьезное предложение по Судакову, но только одно
Наполи готов сделать серьезное предложение по Судакову, но только одно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда Реала расставил приоритеты между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ
Легенда Реала расставил приоритеты между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ
22.05.2024, 10:17 3
Футбол
Какое место у Усика в списке лучших хевивейтеров в истории после мегафайта?
Какое место у Усика в списке лучших хевивейтеров в истории после мегафайта?
22.05.2024, 07:01 11
Бокс
Дерек Чисора признался, была ли победа Усика заслуженной в супербою с Фьюри
Дерек Чисора признался, была ли победа Усика заслуженной в супербою с Фьюри
22.05.2024, 12:12
Бокс
ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик
ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик
22.05.2024, 12:45 4
Бокс
Кейн назвал лучшего нападающего из компании с Шевченко и другими
Кейн назвал лучшего нападающего из компании с Шевченко и другими
21.05.2024, 10:21 2
Футбол
ФОТО. Мудрик отреагировал на увольнение Почеттино из Челси
ФОТО. Мудрик отреагировал на увольнение Почеттино из Челси
21.05.2024, 23:17 9
Футбол
Бывший чемпион мира назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
Бывший чемпион мира назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
22.05.2024, 13:59 2
Бокс
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
22.05.2024, 01:54 27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем