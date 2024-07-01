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Чемпионат Европы
01 июля 2024, 09:43 | Обновлено 01 июля 2024, 09:52
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0

ВИДЕО. Он забил шедевр. Что сказал Беллингем после матча Англии и Словакии

Джуд сотворил бисиклету, пробив через себя на 90+5-й минуте

01 июля 2024, 09:43 | Обновлено 01 июля 2024, 09:52
530
0
ВИДЕО. Он забил шедевр. Что сказал Беллингем после матча Англии и Словакии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 июня состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.

Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу английской сборной.

После завершения встречи лучшим игроком поединка был назван Джуд Беллингем.

Беллингем забил гол-шедевр ударом через себя (бисиклетой) на 90+5-й минуте, переведя встречу в овертайм.

ВИДЕО. Он забил шедевр. Что сказал Беллингем после матча Англии и Словакии

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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