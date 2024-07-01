Вечером 30 июня состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.

Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу английской сборной.

После завершения встречи лучшим игроком поединка был назван Джуд Беллингем.

Беллингем забил гол-шедевр ударом через себя (бисиклетой) на 90+5-й минуте, переведя встречу в овертайм.

ВИДЕО. Он забил шедевр. Что сказал Беллингем после матча Англии и Словакии