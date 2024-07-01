Чемпионат Европы01 июля 2024, 09:43 | Обновлено 01 июля 2024, 09:52
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ВИДЕО. Он забил шедевр. Что сказал Беллингем после матча Англии и Словакии
Джуд сотворил бисиклету, пробив через себя на 90+5-й минуте
01 июля 2024, 09:43 | Обновлено 01 июля 2024, 09:52
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Вечером 30 июня состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.
Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу английской сборной.
После завершения встречи лучшим игроком поединка был назван Джуд Беллингем.
Беллингем забил гол-шедевр ударом через себя (бисиклетой) на 90+5-й минуте, переведя встречу в овертайм.
ВИДЕО. Он забил шедевр. Что сказал Беллингем после матча Англии и Словакии
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