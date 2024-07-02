Байндл не сумела преодолеть первый раунд Уимблдона

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№184 WTA) завершила выступления на Уимблдоне.

В матче первого раунда украинка проиграла Лауре Зигемунд из Германии (№72 WTA).

Уимблдон. Первый круг

Катерина Байндл (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 4:6, 1:6

После первого сета матч останавливали из-за дождя.

Это была 6-я встреча теннисисток, украинка выиграла один раз.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Еленой Рыбакиной (№4 WTA).

Катерина в шестой раз сыграла в основе Уимблдонского турнира и снова проиграла. Это единственный турнир Grand Slam, на котором у нее нет побед в основной сетке.

Вчера турнир покинула Леся Цуренко.