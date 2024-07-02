Байндл не сумела преодолеть первый раунд Уимблдона
Катерина проиграла Лауре Зигемунд из Германии
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№184 WTA) завершила выступления на Уимблдоне.
В матче первого раунда украинка проиграла Лауре Зигемунд из Германии (№72 WTA).
Уимблдон. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 4:6, 1:6
После первого сета матч останавливали из-за дождя.
Это была 6-я встреча теннисисток, украинка выиграла один раз.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Еленой Рыбакиной (№4 WTA).
Катерина в шестой раз сыграла в основе Уимблдонского турнира и снова проиграла. Это единственный турнир Grand Slam, на котором у нее нет побед в основной сетке.
Вчера турнир покинула Леся Цуренко.
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