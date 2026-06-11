Серена Уильямс снялась с парного разряда в Лондоне из-за травмы напарницы

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс не сыграет в 1/4 финала парного разряда травяного турнира WTA 500 в Лондоне, Великобритания.

11 июня Серена вместе с Викторией Мбоко (Канада) должна была провести четвертьфинальный матч против дуэта Лейла Фернандес (Канада) / Лаура Зигемунд (Германия).

Однако встреча не состоится из-за травмы Мбоко, которую представительница Канада получила 10 числа в поединке одиночного разряда против Каролины Плишковой.

В первом круге пятисотника в Лондоне Серена и Виктория выиграли у Николь Мелихар и Эрин Рутлифф. 44-летняя Уильямс-младшая вернулась в теннис после перерыва в почти четыре года – на US Open 2022 американка уступила в третьем раунде Айле Томлянович.

Как сообщает The Times, на следующей неделе Серена сыграет в парном разряде WTA 500 в Берлине (Германия) вместе с Каролиной Муховой.