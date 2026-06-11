Серена Уильямс снялась с парного разряда в Лондоне из-за травмы напарницы
Виктория Мбоко получила повреждение в матче одиночного разряда против Плишковой
Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс не сыграет в 1/4 финала парного разряда травяного турнира WTA 500 в Лондоне, Великобритания.
11 июня Серена вместе с Викторией Мбоко (Канада) должна была провести четвертьфинальный матч против дуэта Лейла Фернандес (Канада) / Лаура Зигемунд (Германия).
Однако встреча не состоится из-за травмы Мбоко, которую представительница Канада получила 10 числа в поединке одиночного разряда против Каролины Плишковой.
В первом круге пятисотника в Лондоне Серена и Виктория выиграли у Николь Мелихар и Эрин Рутлифф. 44-летняя Уильямс-младшая вернулась в теннис после перерыва в почти четыре года – на US Open 2022 американка уступила в третьем раунде Айле Томлянович.
Как сообщает The Times, на следующей неделе Серена сыграет в парном разряде WTA 500 в Берлине (Германия) вместе с Каролиной Муховой.
Leylah Fernandez and Laura Siegemund advance to the women’s doubles semi-finals following the withdrawal of Victoria Mboko and Serena Williams.— HSBC Championships (@QueensTennis) June 11, 2026
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