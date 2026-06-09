Возвращение легенды! С. Уильямс выиграла матч в паре на WTA 500 в Лондоне
С. Уильямс и В. Мбоко выиграли поединок 1/8 финала у тандема Мелихар / Рутлифф
9 июня легендарная американская теннисистка Серена Уильямс выиграла первый матч на травяном турнире WTA 500 в Лондоне после возращения в теннис.
Серена вместе с Викторией Мбоко (Канада) одолели третьих сеяных Николь Мелихар (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в двух сетах – 7:6 (7:2), 6:2.
Уильямс впервые сыграла в одном тандеме с Мбоко.
Серена и Виктория в четвертьфинале поборются либо с Лейлой Фернандес и Лаурой Зигемунд, либо с Александрой Пановой и Деми Схюрс.
Уильямс не появлялась на корте с момента поражения в третьем раунде US Open в 2022 году.
WTA 500 Лондон. Пары, 1/8 финала
Виктория Мбоко (Канада) / Серена Вильямс (США) – Николь Мелихар (США) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) – 7:6 (7:2), 6:2
Фотогалерея матча
Okay Serena! 🔥 pic.twitter.com/UzK0DeqiEL— Owen (@kostekcanu) June 9, 2026
Hey Queen Serena 👑👋#HSBCChampionships pic.twitter.com/mpCJz2zQJr— wta (@WTA) June 9, 2026
Absolutely timeless ✨ @serenawilliams and Victoria Mboko defeat No. 3 seeds Routliffe and Melichar-Martinez in Serena's first match since 2022.— Tennis Channel (@TennisChannel) June 9, 2026
What a moment for tennis 🥹 #HSBCChampionships pic.twitter.com/0YHG2V0Ro7
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