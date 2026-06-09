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WTA
09 июня 2026, 21:25 | Обновлено 09 июня 2026, 21:47
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Возвращение легенды! С. Уильямс выиграла матч в паре на WTA 500 в Лондоне

С. Уильямс и В. Мбоко выиграли поединок 1/8 финала у тандема Мелихар / Рутлифф

09 июня 2026, 21:25 | Обновлено 09 июня 2026, 21:47
426
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Возвращение легенды! С. Уильямс выиграла матч в паре на WTA 500 в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс и Виктория Мбоко
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9 июня легендарная американская теннисистка Серена Уильямс выиграла первый матч на травяном турнире WTA 500 в Лондоне после возращения в теннис.

Серена вместе с Викторией Мбоко (Канада) одолели третьих сеяных Николь Мелихар (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в двух сетах – 7:6 (7:2), 6:2.

Уильямс впервые сыграла в одном тандеме с Мбоко.

Серена и Виктория в четвертьфинале поборются либо с Лейлой Фернандес и Лаурой Зигемунд, либо с Александрой Пановой и Деми Схюрс.

Уильямс не появлялась на корте с момента поражения в третьем раунде US Open в 2022 году.

WTA 500 Лондон. Пары, 1/8 финала

Виктория Мбоко (Канада) / Серена Вильямс (США) – Николь Мелихар (США) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) – 7:6 (7:2), 6:2

Фотогалерея матча

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 1
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Форма Серенр виглядає навіть краще ніж під час її останнього повернення. Армоні Тан тепер їй під силу здолати А щодо саме пари, то з такою подачею на траві можна і в 80 років перемагати.
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