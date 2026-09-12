Надежда Киченок – Николь Мелихар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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12 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок начала выступления в квалификации хардового турнира WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика.

В первом раунде отбора украинка играет против представительницы США Николь Мелихар.

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Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале квалификации сыграет либо с Софией Белинской, либо с Нао Хибино.