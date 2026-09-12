Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Н. Киченок вышла в финал отбора Гвадалахары, выиграв тай-брейк на 22 очка
WTA
12 сентября 2026, 21:52 | Обновлено 12 сентября 2026, 21:53
186
1

Н. Киченок вышла в финал отбора Гвадалахары, выиграв тай-брейк на 22 очка

Украинка в трех сетах вырвала победу у Николь Мелихар в квалификации пятисотника

12 сентября 2026, 21:52 | Обновлено 12 сентября 2026, 21:53
186
1 Comments
Н. Киченок вышла в финал отбора Гвадалахары, выиграв тай-брейк на 22 очка
Instagram. Надежда Киченок
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в финал квалификации хардового турнира WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика.

В первом раунде отбора украинка в трех сетах переиграла Николь Мелихар за 2 часа и 7 минут.

WTA 500 Гвадалахара. Квалификация

Надежда Киченок (Украина) [Alt] – Николь Мелихар (США) – 6:3, 4:6, 7:6 (12:10)

В третьей партии Надежда уступала 3:5 (15:30), а на тай-брейке отыгралась с 1:4 и спасла два матчбола.

Киченок попала в квалификацию пятисотника после отказа первой сеяной Варвары Лепченко от участия.

Надежда провела первый одиночный матч за 2.5 года. В финале отбора украинка встретится с Нао Хибино, которая ранее одолела другую представительницу Украины – Софию Белинскую.

По теме:
Определены чемпионы US Open 2026 в мужском парном разряде
ВИДЕО. Анонсы финалов US Open 2026 от канала Game Set Ukraine
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал US Open 2026
Надежда Киченок Николь Мелихар US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Надежда Киченок в Гвадалахаре проведет первый одиночный матч за 2.5 года
Теннис | 12 сентября 2026, 19:10 1
Надежда Киченок в Гвадалахаре проведет первый одиночный матч за 2.5 года
Надежда Киченок в Гвадалахаре проведет первый одиночный матч за 2.5 года

Украинка заменила Варвару Лепченко и сыграет против Николь Мелихар в Q1 пятисотника

Прыжки с шестом. Дюплантис и Каралис устроили шоу на абсолютном ЧМ
Другие виды | 11 сентября 2026, 23:14 0
Прыжки с шестом. Дюплантис и Каралис устроили шоу на абсолютном ЧМ
Прыжки с шестом. Дюплантис и Каралис устроили шоу на абсолютном ЧМ

Арман Дюплантис из Швеции пытался установить мировой рекорд, но неудачно

«Chapter 32». Легендарная Элина Свитолина празднует день рождения
Теннис | 12.09.2026, 14:59
«Chapter 32». Легендарная Элина Свитолина празднует день рождения
«Chapter 32». Легендарная Элина Свитолина празднует день рождения
Известный испанский тренер ответил на предложение возглавить Динамо
Футбол | 12.09.2026, 12:22
Известный испанский тренер ответил на предложение возглавить Динамо
Известный испанский тренер ответил на предложение возглавить Динамо
Майк ТАЙСОН: «Он его победит. Этот парень становится лучше»
Бокс | 12.09.2026, 04:12
Майк ТАЙСОН: «Он его победит. Этот парень становится лучше»
Майк ТАЙСОН: «Он его победит. Этот парень становится лучше»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Мелічар теж не справжня тенісистка. 
Ответить
0
Популярные новости
Ломаченко предупредили в США, что ему придет конец
Ломаченко предупредили в США, что ему придет конец
12.09.2026, 11:38 3
Бокс
Динамо выбрало преемника Костюка. Сделано щедрое предложение
Динамо выбрало преемника Костюка. Сделано щедрое предложение
11.09.2026, 07:20 30
Футбол
Звездный легионер сборной Украины отказался приезжать в команду – источник
Звездный легионер сборной Украины отказался приезжать в команду – источник
11.09.2026, 08:58 43
Футбол
В Британии уничтожили Джошуа и вспомнили об Усике
В Британии уничтожили Джошуа и вспомнили об Усике
11.09.2026, 02:44 2
Бокс
Известный тренер передумал и готов возглавить Динамо – источник
Известный тренер передумал и готов возглавить Динамо – источник
12.09.2026, 08:11 9
Футбол
Девушка Мудрика показала на весь мир свое отношение к Украине
Девушка Мудрика показала на весь мир свое отношение к Украине
11.09.2026, 08:02 15
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ после 1-го тура. Какое место занимает Шахтер?
Турнирная таблица ЛЧ после 1-го тура. Какое место занимает Шахтер?
11.09.2026, 06:23 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем