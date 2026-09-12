Н. Киченок вышла в финал отбора Гвадалахары, выиграв тай-брейк на 22 очка
Украинка в трех сетах вырвала победу у Николь Мелихар в квалификации пятисотника
Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в финал квалификации хардового турнира WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика.
В первом раунде отбора украинка в трех сетах переиграла Николь Мелихар за 2 часа и 7 минут.
WTA 500 Гвадалахара. Квалификация
Надежда Киченок (Украина) [Alt] – Николь Мелихар (США) – 6:3, 4:6, 7:6 (12:10)
В третьей партии Надежда уступала 3:5 (15:30), а на тай-брейке отыгралась с 1:4 и спасла два матчбола.
Киченок попала в квалификацию пятисотника после отказа первой сеяной Варвары Лепченко от участия.
Надежда провела первый одиночный матч за 2.5 года. В финале отбора украинка встретится с Нао Хибино, которая ранее одолела другую представительницу Украины – Софию Белинскую.
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