Н. Киченок вышла в финал отбора Гвадалахары, выиграв тай-брейк на 22 очка

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в финал квалификации хардового турнира WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика.

В первом раунде отбора украинка в трех сетах переиграла Николь Мелихар за 2 часа и 7 минут.

WTA 500 Гвадалахара. Квалификация

Надежда Киченок (Украина) [Alt] – Николь Мелихар (США) – 6:3, 4:6, 7:6 (12:10)

В третьей партии Надежда уступала 3:5 (15:30), а на тай-брейке отыгралась с 1:4 и спасла два матчбола.

Киченок попала в квалификацию пятисотника после отказа первой сеяной Варвары Лепченко от участия.

Надежда провела первый одиночный матч за 2.5 года. В финале отбора украинка встретится с Нао Хибино, которая ранее одолела другую представительницу Украины – Софию Белинскую.