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WTA
12 сентября 2026, 19:10 | Обновлено 12 сентября 2026, 20:13
181
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Надежда Киченок в Гвадалахаре проведет первый одиночный матч за 2.5 года

Украинка заменила Варвару Лепченко и сыграет против Николь Мелихар в Q1 пятисотника

12 сентября 2026, 19:10 | Обновлено 12 сентября 2026, 20:13
181
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Надежда Киченок в Гвадалахаре проведет первый одиночный матч за 2.5 года
Instagram. Надежда Киченок
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Украинская теннисистка Надежда Киченок попала в квалификацию хардового турнира WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика.

Киченок заменила первую сеяную отбора Варвару Лепченко, которая снялась с соревнований.

В первом раунде квалификации Надежда сыграет против представительницы США Николь Мелихар, которая также специализируется на парном разряде.

Надежда Киченок проведет первый одиночный поединок за 2.5 года, а Мелихар – первый с сентября 2025, когда уступила Ирине Шиманович на старте отбора на этих же кортах в Гвадалахаре.

Помимо Киченок, Украину в квалификации Гвадалахары также представят София Белинская и Катарина Завацкая. Если Киченок и Белинская выиграют свои стартовые матчи, то в финальном поединке отбора разыграют между собой путевку в основную сетку.

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Надежда Киченок Варвара Лепченко Николь Мелихар WTA Гвадалахара
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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