Надежда Киченок в Гвадалахаре проведет первый одиночный матч за 2.5 года
Украинка заменила Варвару Лепченко и сыграет против Николь Мелихар в Q1 пятисотника
Украинская теннисистка Надежда Киченок попала в квалификацию хардового турнира WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика.
Киченок заменила первую сеяную отбора Варвару Лепченко, которая снялась с соревнований.
В первом раунде квалификации Надежда сыграет против представительницы США Николь Мелихар, которая также специализируется на парном разряде.
Надежда Киченок проведет первый одиночный поединок за 2.5 года, а Мелихар – первый с сентября 2025, когда уступила Ирине Шиманович на старте отбора на этих же кортах в Гвадалахаре.
Помимо Киченок, Украину в квалификации Гвадалахары также представят София Белинская и Катарина Завацкая. Если Киченок и Белинская выиграют свои стартовые матчи, то в финальном поединке отбора разыграют между собой путевку в основную сетку.
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