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  4. Мбоко не доиграла матч 1/8 финала на WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
WTA
10 июня 2026, 19:30 | Обновлено 10 июня 2026, 19:37
553
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Мбоко не доиграла матч 1/8 финала на WTA 500 в Лондоне. Что случилось?

Виктория досрочно завершила поединок против Каролины Плишковой из-за травмы

10 июня 2026, 19:30 | Обновлено 10 июня 2026, 19:37
553
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Мбоко не доиграла матч 1/8 финала на WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко
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Канадская теннисистка Виктория Мбоко (WTA 9) досрочно завершила поединок 1/8 финала на травяном турнире WTA 500 в Лондоне.

В матче против представительницы Чехии Каролины Плишковой (WTA 106) девятая ракетка мира получила травму.

В восьмом гейме второго сета при счете 40:40 Мбоко поскользнулась и получила травму колена. Виктория взяла медицинский тайм-аут, но даже после него не смогла продолжить игру.

Канадская теннисистка также участвует в парном разряде на пятисотнике в Лондоне вместе с Сереной Уильямс. Их тандем одержал победу в первом круге над третьими сеяными Николь Мелихар (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в двух сетах.

Поединок второго круга Серены и Виктории запланирован на завтра, 11 июня. Они должны сыграть с Лейлой Фернандес и Лаурой Зигемунд.

Плишкова в четвертьфинале встретится с победительницей поединка Мария Боузкова – Донна Векич.

WTA 500 Лондон. Трава, 1/8 финала

Виктория Мбоко [3] – Каролина Плишкова – 2:6, 4:3 (RET. Мбоко)

Фотогалерея матча

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Виктория Мбоко Каролина Плишкова WTA Лондон
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Підступна трава .Вся перша десятка пройшла через травми,за виключеням андрюхі...
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+1
І на щастя, більше не побачимо бульдога у парі
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-2
Шкода її. Здоров'я! Але добре що сереніта аут.
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-2
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