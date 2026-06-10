Мбоко не доиграла матч 1/8 финала на WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Виктория досрочно завершила поединок против Каролины Плишковой из-за травмы
Канадская теннисистка Виктория Мбоко (WTA 9) досрочно завершила поединок 1/8 финала на травяном турнире WTA 500 в Лондоне.
В матче против представительницы Чехии Каролины Плишковой (WTA 106) девятая ракетка мира получила травму.
В восьмом гейме второго сета при счете 40:40 Мбоко поскользнулась и получила травму колена. Виктория взяла медицинский тайм-аут, но даже после него не смогла продолжить игру.
Канадская теннисистка также участвует в парном разряде на пятисотнике в Лондоне вместе с Сереной Уильямс. Их тандем одержал победу в первом круге над третьими сеяными Николь Мелихар (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в двух сетах.
Поединок второго круга Серены и Виктории запланирован на завтра, 11 июня. Они должны сыграть с Лейлой Фернандес и Лаурой Зигемунд.
Плишкова в четвертьфинале встретится с победительницей поединка Мария Боузкова – Донна Векич.
WTA 500 Лондон. Трава, 1/8 финала
Виктория Мбоко [3] – Каролина Плишкова – 2:6, 4:3 (RET. Мбоко)
Фотогалерея матча
Vicky 😭 pic.twitter.com/nA32Eici0a— Owen (@kostekcanu) June 10, 2026
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