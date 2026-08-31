ВИДЕО. Экс-первая ракетка сотворила безумный камбек на старте US Open 2026

Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова (Чехия, WTA 57) стартовала на Открытом чемпионате США 2026 с непростой победы.

В первом раунде 34-летняя чешка в трех сетах с камбеком одолела представительницу Бельгии Ханне Вандевинкель (WTA 81) за 2 часа и 31 минуту.

US Open 2026. 1/64 финала

Ханне Вандевинкель (Бельгия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:2, 5:7, 3:6

Во второй партии Плишкова уступала со счетом 2:5 с двумя брейками, но сумела отыграться, взяв пять геймов подряд. В частности, Каролина спасла один матчбол на приеме в 10-м гейме.

Следующей соперницей Плишковой может стать Дарья Снигур, если украинка переиграет Диану Шнайдер в первом раунде мейджора.

Лучшим результатом Каролины на кортах Нью-Йорка является финал в 2016 году.

Видеообзор матча

Фото с матча