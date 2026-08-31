Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Экс-первая ракетка сотворила безумный камбек на старте US Open 2026
US Open
31 августа 2026, 10:15 | Обновлено 31 августа 2026, 10:17
814
0

ВИДЕО. Экс-первая ракетка сотворила безумный камбек на старте US Open 2026

Каролина Плишкова отыграла сет и два брейка в матче 1-го круга против Ханне Вандевинкель

31 августа 2026, 10:15 | Обновлено 31 августа 2026, 10:17
814
0
ВИДЕО. Экс-первая ракетка сотворила безумный камбек на старте US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Плишкова
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова (Чехия, WTA 57) стартовала на Открытом чемпионате США 2026 с непростой победы.

В первом раунде 34-летняя чешка в трех сетах с камбеком одолела представительницу Бельгии Ханне Вандевинкель (WTA 81) за 2 часа и 31 минуту.

US Open 2026. 1/64 финала

Ханне Вандевинкель (Бельгия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:2, 5:7, 3:6

Во второй партии Плишкова уступала со счетом 2:5 с двумя брейками, но сумела отыграться, взяв пять геймов подряд. В частности, Каролина спасла один матчбол на приеме в 10-м гейме.

Следующей соперницей Плишковой может стать Дарья Снигур, если украинка переиграет Диану Шнайдер в первом раунде мейджора.

Лучшим результатом Каролины на кортах Нью-Йорка является финал в 2016 году.

Видеообзор матча

Фото с матча

По теме:
Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 31 августа
Джокович впервые за восемь лет покинет топ-10 рейтинга ATP
Легендарная американка покинула US Open 2026, проиграв 15-й матч подряд
Каролина Плишкова Ханне Вандевинкель теннисные видеообзоры US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ночная сенсация: Джокович проиграл пятисетовый триллер и вылетел с US Open!
Теннис | 31 августа 2026, 07:45 4
Ночная сенсация: Джокович проиграл пятисетовый триллер и вылетел с US Open!
Ночная сенсация: Джокович проиграл пятисетовый триллер и вылетел с US Open!

Новак в первом же раунде мейджора неожиданно проиграл Мариано Навоне за 4 часа и 40 минут

Ротань выступил с заявлением о том, возглавит ли Кравченко Динамо
Футбол | 30 августа 2026, 11:16 6
Ротань выступил с заявлением о том, возглавит ли Кравченко Динамо
Ротань выступил с заявлением о том, возглавит ли Кравченко Динамо

Тренер «Полесья» не исключил, что его помощник начнёт самостоятельную карьеру

ВИДЕО. Как Хргович досрочно финишировал Итауму и завоевал титул IBF
Бокс | 30.08.2026, 10:05
ВИДЕО. Как Хргович досрочно финишировал Итауму и завоевал титул IBF
ВИДЕО. Как Хргович досрочно финишировал Итауму и завоевал титул IBF
Жирона не хочет продавать Ваната. У клуба есть проблемы
Футбол | 31.08.2026, 02:45
Жирона не хочет продавать Ваната. У клуба есть проблемы
Жирона не хочет продавать Ваната. У клуба есть проблемы
Моуриньо разочаровался в игроке Реала и исключил его из состава
Футбол | 31.08.2026, 01:32
Моуриньо разочаровался в игроке Реала и исключил его из состава
Моуриньо разочаровался в игроке Реала и исключил его из состава
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда ТУРАН: «У меня есть предложение для Суркиса и Шевченко»
Арда ТУРАН: «У меня есть предложение для Суркиса и Шевченко»
30.08.2026, 10:58 25
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Карпаты стали лидером, Полесье догнало Шахтер
Турнирная таблица УПЛ. Карпаты стали лидером, Полесье догнало Шахтер
30.08.2026, 06:23 9
Футбол
Мудрик определился, где продолжит свою карьеру
Мудрик определился, где продолжит свою карьеру
30.08.2026, 08:12 17
Футбол
Безумие в Лондоне. Статистика ударов Мозеса Итаумы и Филипа Хрговича
Безумие в Лондоне. Статистика ударов Мозеса Итаумы и Филипа Хрговича
30.08.2026, 02:37 12
Бокс
Динамо обратилось к игроку, который отказался возвращаться и покинул клуб
Динамо обратилось к игроку, который отказался возвращаться и покинул клуб
30.08.2026, 07:12 3
Футбол
Денис Беринчик потерпел поражение от британца Ноукса в титульном поединке
Денис Беринчик потерпел поражение от британца Ноукса в титульном поединке
30.08.2026, 00:21 16
Бокс
Мозес Итаума – Филип Хргович. Все результаты шоу в Лондоне
Мозес Итаума – Филип Хргович. Все результаты шоу в Лондоне
30.08.2026, 00:40 1
Бокс
Где смотреть онлайн бой за титул чемпиона Мозес Итаума – Филип Хргович
Где смотреть онлайн бой за титул чемпиона Мозес Итаума – Филип Хргович
29.08.2026, 17:41
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем