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  4. Без Свитолиной, но с Костюк. Определена половина пар 1/8 финала US Open
US Open
05 сентября 2026, 09:47 | Обновлено 05 сентября 2026, 10:04
871
0

Без Свитолиной, но с Костюк. Определена половина пар 1/8 финала US Open

Марта в двух сетах одолела Александрову, Элина в трех сетах проиграла Калинской

05 сентября 2026, 09:47 | Обновлено 05 сентября 2026, 10:04
871
0
Без Свитолиной, но с Костюк. Определена половина пар 1/8 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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В ночь на 5 сентября завершились матчи третьего раунда Открытого чемпионата США 2026 в верхней части сетки женского одиночного разряда и была определена половина пар 1/8 финала.

Украинская теннисистка Марта Костюк в двух сетах переиграла Екатерину Александрову и далее встретится с чемпионкой Уимблдона-2026 Линдой Носковой, которая одолела Энн Ли.

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина потерпела поражение от Анны Калинской в трех сетах. «Нейтралка» в четвертом круге сыграет с Эммой Наварро – американка выбила седьмую сеяную Каролину Мухову.

Тейлор Таунсенд справилась с Дианой Шнайдер. Следующей соперницей американки будет Арина Соболенко – первая ракетка мира оказалась сильнее Камиллы Рахимовой.

В еще одном матче 1/8 финала в верхней части сетки сойдутся Джессика Пегула и Сорана Кырстя. Пегула вырвала победу у Лейлы Фернандес, а Кырстя выиграла у Жасмин Паолини.

Вечером 5 сентября и в ночь на 6 число состоятся поединки 1/16 финала в нижней части сетки. В частности, сыграет и украинка Юлия Стародубцева, которая выйдет на корт против второй сеяной Елены Рыбакиной.

US Open 2026. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Камилла Рахимова – 6:3, 6:4
Тейлор Таунсенд – Диана Шнайдер [15] – 6:2, 6:7 (3:7), 6:3

Марта Костюк [11] – Екатерина Александрова [18] – 6:3, 6:2
Энн Ли [29] – Линда Носкова [6] – 2:6, 7:6 (8:6), 2:6

Джессика Пегула [3] – Лейла Фернандес [31] – 1:6, 6:4, 6:3
Жасмин Паолини [19] – Сорана Кырстя [16] – 3:6, 3:6

Элина Свитолина [9] – Анна Калинская [21] – 3:6, 6:2, 3:6
Эмма Наварро [26] – Каролина Мухова [7] – 6:3, 7:5

US Open 2026. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Тейлор Таунсенд
Марта Костюк [11] – Линда Носкова [6]

Джессика Пегула [3] – Сорана Кырстя [16]
Анна Калинская [21] – Эмма Наварро [26]

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US Open 2026 Марта Костюк Екатерина Александрова Линда Носкова Энн Ли Элина Свитолина Анна Калинская Эмма Наварро Каролина Мухова Арина Соболенко Камилла Рахимова Тейлор Таунсенд Диана Шнайдер Джессика Пегула Жасмин Паолини Сорана Кырстя Лейла Фернандес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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