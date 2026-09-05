Без Свитолиной, но с Костюк. Определена половина пар 1/8 финала US Open

В ночь на 5 сентября завершились матчи третьего раунда Открытого чемпионата США 2026 в верхней части сетки женского одиночного разряда и была определена половина пар 1/8 финала.

Украинская теннисистка Марта Костюк в двух сетах переиграла Екатерину Александрову и далее встретится с чемпионкой Уимблдона-2026 Линдой Носковой, которая одолела Энн Ли.

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина потерпела поражение от Анны Калинской в трех сетах. «Нейтралка» в четвертом круге сыграет с Эммой Наварро – американка выбила седьмую сеяную Каролину Мухову.

Тейлор Таунсенд справилась с Дианой Шнайдер. Следующей соперницей американки будет Арина Соболенко – первая ракетка мира оказалась сильнее Камиллы Рахимовой.

В еще одном матче 1/8 финала в верхней части сетки сойдутся Джессика Пегула и Сорана Кырстя. Пегула вырвала победу у Лейлы Фернандес, а Кырстя выиграла у Жасмин Паолини.

Вечером 5 сентября и в ночь на 6 число состоятся поединки 1/16 финала в нижней части сетки. В частности, сыграет и украинка Юлия Стародубцева, которая выйдет на корт против второй сеяной Елены Рыбакиной.

US Open 2026. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Камилла Рахимова – 6:3, 6:4

Тейлор Таунсенд – Диана Шнайдер [15] – 6:2, 6:7 (3:7), 6:3

Марта Костюк [11] – Екатерина Александрова [18] – 6:3, 6:2

Энн Ли [29] – Линда Носкова [6] – 2:6, 7:6 (8:6), 2:6

Джессика Пегула [3] – Лейла Фернандес [31] – 1:6, 6:4, 6:3

Жасмин Паолини [19] – Сорана Кырстя [16] – 3:6, 3:6

Элина Свитолина [9] – Анна Калинская [21] – 3:6, 6:2, 3:6

Эмма Наварро [26] – Каролина Мухова [7] – 6:3, 7:5

US Open 2026. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Тейлор Таунсенд

Марта Костюк [11] – Линда Носкова [6]

Джессика Пегула [3] – Сорана Кырстя [16]

Анна Калинская [21] – Эмма Наварро [26]