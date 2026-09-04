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US Open
04 сентября 2026, 19:29 | Обновлено 04 сентября 2026, 19:52
5857
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Костюк выбила «нейтральную» Александрову и вышла в 1/8 финала US Open 2026

Марта в двух сетах переиграла 18-ю сеяную в матче третьего раунда мейджора в Нью-Йорке

04 сентября 2026, 19:29 | Обновлено 04 сентября 2026, 19:52
5857
19 Comments
Костюк выбила «нейтральную» Александрову и вышла в 1/8 финала US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2026.

В третьем раунде украинка в двух сетах переиграла «нейтральную» 18-ю сеяную Екатерину Александрову (WTA 19) за 1 час и 17 минут.

US Open 2026. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [11] – Екатерина Александрова [18] – 6:3, 6:2

Вторую партию Марта начала с двух проигранных геймов, но затем взяла шесть геймов подряд и спокойно завершила поединок в свою пользу.

Это было третье очное противостояние соперниц. Костюк впервые одолела Александрову.

Помимо «нейтралки», Марта в Нью-Йорке также прошла Сторм Хантер и Слоан Стивенс. Ее следующей оппоненткой будет победительница поединка Энн Ли (США, WTA 28) – Линда Носкова (Чехия, WTA 6).

Костюк в седьмой раз выступает в основной сетке US Open и во второй раз сыграет в четвертом круге, повторив свой лучший результат, установленный в прошлом году. Всего у Марты теперь пять выходов в 1/8 финала турниров Grand Slam.

Костюк стала первой представительницей Украины, которой удалось добраться до R4 USO-2026. Борьбу на американском мейджоре из украинок также продолжают Элина Свитолина и Юлия Стародубцева.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 19
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Молодець!Захистила минулорічні очкі,тепер бажано набирати побільше!Мартуся,хай щастить!
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+18
Руїнами болот задоволений)))
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+14
Молодець! В другому сеті з 0-2 на 6-2 вийшла! З перемогою!!!
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+14
Гарно та впевнено. Молодець, Марто 💖
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+12
Марту з перемогою. Повернула минулорічні очки на UO. У минулому році, була у Марти легша сітка по іменам, але йшла Марта тоді значно важче. Тоді також наступною могла бути Носкова, але тоді таки потрапила Мухова, цього разу вірогідність отримати Носкову явно більша.
По грі сьогодні, цікаво чому Марта у другому сеті на початку, знову чудила якимось черпачками, а коли чудом вийшла на 2:1, повернулася нормальна атакуюча гра Марти. 
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+9
З перемогою, Мартуся! Тах хочеться, аби наші сподівання на "шолом" цього року набули реальності!
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+8
Вітаю!!! Гарно впоралась), у двох сетах
Успіхів далі!!!
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+8
Молодець, треба перевершити минулорічний результат
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+8
Дякую Мартуся за чудову гру.
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+7
Марта буде першою ракеткою світу. 
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Солідно, впевнено. Сподіваємось та чекаємо. 
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+6
Гарнюня,топ матч🇺🇦💪🔥
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+6
Молодчинка!!!
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+3
Молодець! Здається, що за результати зустрічей з суперницями такого рівня можна не хвилюватися.
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+3
Одной левой...
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+2
А що там після після матчу з Носковою може бути
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0
Реалізуй свій потенціал до кінця Марта.Ти можеш дуже багато.Трошки удачі і фінал не за горами.
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0
Легко і невимушено . По -чемпіонські. Так тримати ! А головне що ,орчиху.
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0
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