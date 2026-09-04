Костюк выбила «нейтральную» Александрову и вышла в 1/8 финала US Open 2026

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2026.

В третьем раунде украинка в двух сетах переиграла «нейтральную» 18-ю сеяную Екатерину Александрову (WTA 19) за 1 час и 17 минут.

US Open 2026. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [11] – Екатерина Александрова [18] – 6:3, 6:2

Вторую партию Марта начала с двух проигранных геймов, но затем взяла шесть геймов подряд и спокойно завершила поединок в свою пользу.

Это было третье очное противостояние соперниц. Костюк впервые одолела Александрову.

Помимо «нейтралки», Марта в Нью-Йорке также прошла Сторм Хантер и Слоан Стивенс. Ее следующей оппоненткой будет победительница поединка Энн Ли (США, WTA 28) – Линда Носкова (Чехия, WTA 6).

Костюк в седьмой раз выступает в основной сетке US Open и во второй раз сыграет в четвертом круге, повторив свой лучший результат, установленный в прошлом году. Всего у Марты теперь пять выходов в 1/8 финала турниров Grand Slam.

Костюк стала первой представительницей Украины, которой удалось добраться до R4 USO-2026. Борьбу на американском мейджоре из украинок также продолжают Элина Свитолина и Юлия Стародубцева.

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