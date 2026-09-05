Шанс на реванш. Определена соперница Костюк в 1/8 финала US Open 2026

Шестая ракетка мира и победительница Уимблдона-2026 Линда Носкова (Чехия) стала соперницей украинки Марты Костюк (WTA 11) в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США 2026.

В третьем раунде Носкова в трех сетах одолела американку Энн Ли (WTA 28) за 2 часа и 20 минут.

US Open 2026. 1/16 финала

Энн Ли (США) – Линда Носкова (Чехия) [6] – 2:6, 7:6 (8:6), 2:6

Носкова могла завершать поединок в двух партиях, но растеряла преимущество с 3:0 / 5:3 и не реализовала один матчбол на тай-брейке. Тем не менее, в третьем сете Линда спокойно одержала победу.

В 2026 году Костюк и Носкова играли дважды и обменялись победами. Марта одолела Линду в четвертьфинале тысячника в Мадриде, а затем уступила ей в полуфинале Уимблдона.

Носкова в четвертый раз в карьере сыграет во второй неделе турнира Grand Slam, в частности впервые в Нью-Йорке. Помимо Энн, Линда на американском мейджоре также справилась с Кэти Волынец и Ланланой Тараруди.

Встреча Носковой и Костюк состоится 6 сентября. Марта в третьем круге выбила Екатерину Александрову.