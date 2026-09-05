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US Open
05 сентября 2026, 06:29 | Обновлено 05 сентября 2026, 06:36
3966
23

Свитолина проиграла Калинской и не сумела выйти в 1/8 финала US Open 2026

Элина в трех сетах уступила «нейтралке» в матче третьего раунда мейджора

05 сентября 2026, 06:29 | Обновлено 05 сентября 2026, 06:36
3966
23 Comments
Свитолина проиграла Калинской и не сумела выйти в 1/8 финала US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В третьем раунде украинка в трех сетах проиграла «нейтральной» 21-й сеяной Анне Калинской (WTA 23) за 1 час и 55 минут.

US Open 2026. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [9] – Анна Калинская [21] – 3:6, 6:2, 3:6

В решающей партии Элина побеждала 3:2 с брейком, но упустила преимущество.

Это было шестое очное противостояние соперниц. Свитолина во второй раз уступила Калинской.

Свитолина в Нью-Йорке успела переиграть Солану Сиерру и Майю Джойнт. Калинская в четвертом круге встретится с Эммой Наварро.

Элина в девятый раз сыграла на стадии 1/16 финала US Open и потерпела пятое поражение.

В 2026 году на счету Свитолиной 11 побед в 15 матчах на турнирах Grand Slam. Элина сыграла в полуфинале Australian Open и четвертьфинале Ролан Гаррос, а Уимблдон покинула в первом круге.

Во вторую неделю USO-2026 из украинок уже вышла Марта Костюк. В ночь на 6 сентября поединок третьего раунда против Елены Рыбакиной проведет Юлия Стародубцева.

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Элина Свитолина Анна Калинская US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 23
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Це найгірша гра Еліни в цьому році. Жах почався з першого гейму. Нульова агресія , навіть не згадаю удари по лінії - все в середину. Орчиха давала багато шансів про що говорять 14 подвійних , але ми не шукаємо легких шляхів. Поразка справедлива , бо треба грати , а не страждати. З'явилися кидання ракетки , хоча раніше такого ніколи не було. Тепер треба в Азії набирати очки ,щоб попасти на Підсумковий.
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+2
Еліна сьогодні не була собою, купа невимушених помилок, тупі перекидання через сітку на руку суперниці, жахлива друга подача, жахливі укорочені, а русня давала не одну можливість Еліні вдало зіграти. Суцільне розчарування і нерозуміння від гри Світоліної. 
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+2
Нажаль, вона перегоріла до початку гри.
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+1
Сценарій матчу точна копія недавнього матчу проти Швьонтек. Один в один! 
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+1
Таке було не раз і в кращі часи. Десь хтось раз пораз переходив дорогу - як не Подорошка, то Бузарнеску, а які були дуже нищівні поразки від Маркети. Ще можна мабуть щось виграти - наприклад, взяти третій раз Рим. Завершати ще рано - немає досі гідної заміни в українському тенісі. Побачимо, чи вдасться Марті посунути Еліну на цьому турнірі.
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+1
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Мабуть таки не судьба виграти гранд слем 
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+1
Дуже дивно виглядала сьогодні Єліна.
Але такої безпорадної Світоліной, як після брейку за рахунку 3-2 на її користь у 3-му сеті, мабуть ніхто не очікував побачити  
Що це взагалі було?
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+1
Дежавю матч зі Швьонтек, коли вкінці програла 4 гейми підряд! 
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+1
Еліна сьогодні більше боролася із собою, ніж з суперницею... А на останні два гейми, чомусь взагалі забила...
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+1
Просто нулевая игра от Свитолиной, не подачи не приема, как так можно играть на таком турнире и особенно против россиянки, казалось в третьем сете удалось перевернуть игру сделать брейк и после этого Элина перестала играть, что-то в последнее время таких провалов у Элины очень много, наверное уже возраст даёт о себе знать, как не печально, но время Свитолиной уже прошло
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+1
Це напевно пеньсія.
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0
Еліна всі американські турніри зіграла не в своїй манері, мабуть, травма її все ж турбує і досі. Дуже жаль. Може вилетіти з вісімки Ітогового турніру. Видно, що Марта, що Еліна заморились за сезон, травми і мікротравми дають про себе знати. 
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0
Дубіна!
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0
Не с той ноги встала, бывает. Характер только на второй сет включился.
Уродине кацапской все равно дальше по сетке капут!
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0
Що скаже Арера?
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0
Як можна було так програти? От вам і КалінскАя.
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0
Грустная новость,и в плане проигрыша, и в плане того кому проиграла. Жаль.
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-1
Там у Falko мабуть потрійне свято ПСЖ і Реал програли, харків'янка донька містера Arerи програла Ну хай натішиться на схилі років
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-1
Ее ещё рыжая малютка кенгуру Джоинт должна была закрывать так то. Калинская просто не тупила как обычно, а сыграла довольно собрано.
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-1
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І не соромно їй?🤬
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-1
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