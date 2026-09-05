Свитолина проиграла Калинской и не сумела выйти в 1/8 финала US Open 2026

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В третьем раунде украинка в трех сетах проиграла «нейтральной» 21-й сеяной Анне Калинской (WTA 23) за 1 час и 55 минут.

US Open 2026. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [9] – Анна Калинская [21] – 3:6, 6:2, 3:6

В решающей партии Элина побеждала 3:2 с брейком, но упустила преимущество.

Это было шестое очное противостояние соперниц. Свитолина во второй раз уступила Калинской.

Свитолина в Нью-Йорке успела переиграть Солану Сиерру и Майю Джойнт. Калинская в четвертом круге встретится с Эммой Наварро.

Элина в девятый раз сыграла на стадии 1/16 финала US Open и потерпела пятое поражение.

В 2026 году на счету Свитолиной 11 побед в 15 матчах на турнирах Grand Slam. Элина сыграла в полуфинале Australian Open и четвертьфинале Ролан Гаррос, а Уимблдон покинула в первом круге.

Во вторую неделю USO-2026 из украинок уже вышла Марта Костюк. В ночь на 6 сентября поединок третьего раунда против Елены Рыбакиной проведет Юлия Стародубцева.