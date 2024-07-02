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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Галатасарай подписал экс-форварда Челси
Турция
02 июля 2024, 15:45 |
702
0

ОФИЦИАЛЬНО. Галатасарай подписал экс-форварда Челси

Миши Батшуайи останется в Турции

02 июля 2024, 15:45 |
702
0
ОФИЦИАЛЬНО. Галатасарай подписал экс-форварда Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Миши Батшуайи

Турецкий «Галатасарай» официально сообщил о подписании экс-форварда сборной Бельгии Миши Батшуайи. Контракт с 30-летним футболистом рассчитан на три года – до лета 2027 года.

Батшуайи перешел в «Галатасарай» на правах свободного агента, последние два года он провел в составе принципиального соперника «Галатасарая», «Фенербахче». До этого, в 2021-2022 годах, он защищал цвета еще одного стамбульского гранда, «Бешикташа».

Напомним, ранее «Галатасарай» выкупил у «Челси» вингера Хакима Зиеша, который выступал за турецкий клуб на правах аренды.

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Галатасарай Миши Батшуайи свободный агент Фенербахче
Олег Дидух Источник: ФК Галатасарай
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