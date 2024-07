ОФИЦИАЛЬНО. Галатасарай подписал экс-форварда Челси

Турецкий «Галатасарай» официально сообщил о подписании экс-форварда сборной Бельгии Миши Батшуайи. Контракт с 30-летним футболистом рассчитан на три года – до лета 2027 года.

Батшуайи перешел в «Галатасарай» на правах свободного агента, последние два года он провел в составе принципиального соперника «Галатасарая», «Фенербахче». До этого, в 2021-2022 годах, он защищал цвета еще одного стамбульского гранда, «Бешикташа».

Напомним, ранее «Галатасарай» выкупил у «Челси» вингера Хакима Зиеша, который выступал за турецкий клуб на правах аренды.

"A hero can be anyone." 🦇



Welcome to Galatasaray, @mbatshuayi! 🟡🔴#WelcomeBats pic.twitter.com/9wS7KvHk8x