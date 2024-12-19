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Украина. Премьер лига
19 декабря 2024, 19:56 | Обновлено 19 декабря 2024, 20:04
758
0

Забивает за сборную. Клуб УПЛ продлил контракт с лидером-легионером

Даниэль Соса продлил контракт с криворожским клубом

19 декабря 2024, 19:56 | Обновлено 19 декабря 2024, 20:04
758
0
Забивает за сборную. Клуб УПЛ продлил контракт с лидером-легионером
ФК Кривбасс. Даниэль Соса

Нигерский полузащитник криворожского «Кривбасса» Даниэль Соса продлил контракт с клубом, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 26-летний футболист продлил соглашение на неизвестный срок. Клуб не хочет терять никого из своего состава. Идут переговоры с Андреем Понедельником касательно продления контракта.

Но руководство «Кривбасса» готово рассмотреть любые адекватные трансферные предложения по все своим игрокам.

Ранее сообщалось о том, что в «Кривбасс» вернется чемпиона мира.

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Даниэль Соса Кривбасс Кривой Рог продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Понедельник
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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