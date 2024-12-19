Украина. Премьер лига19 декабря 2024, 19:56 | Обновлено 19 декабря 2024, 20:04
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Забивает за сборную. Клуб УПЛ продлил контракт с лидером-легионером
Даниэль Соса продлил контракт с криворожским клубом
19 декабря 2024, 19:56 | Обновлено 19 декабря 2024, 20:04
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Нигерский полузащитник криворожского «Кривбасса» Даниэль Соса продлил контракт с клубом, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 26-летний футболист продлил соглашение на неизвестный срок. Клуб не хочет терять никого из своего состава. Идут переговоры с Андреем Понедельником касательно продления контракта.
Но руководство «Кривбасса» готово рассмотреть любые адекватные трансферные предложения по все своим игрокам.
Ранее сообщалось о том, что в «Кривбасс» вернется чемпиона мира.
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