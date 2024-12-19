Забивает за сборную. Клуб УПЛ продлил контракт с лидером-легионером

Нигерский полузащитник криворожского «Кривбасса» Даниэль Соса продлил контракт с клубом, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 26-летний футболист продлил соглашение на неизвестный срок. Клуб не хочет терять никого из своего состава. Идут переговоры с Андреем Понедельником касательно продления контракта.

Но руководство «Кривбасса» готово рассмотреть любые адекватные трансферные предложения по все своим игрокам.

Ранее сообщалось о том, что в «Кривбасс» вернется чемпиона мира.