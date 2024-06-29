ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал вингера в Галатасарай

Турецкий «Галатасарай» официально сообщил о выкупе у «Челси» вингера Хакима Зиеша. Контракт с 31-летним марокканцем рассчитан на год с опцией продления еще на один сезон. Зарплата футболиста составит 2,85 миллиона евро в год.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Челси» отпустил Зиеша бесплатно.

Напомним, сезон 2023/2024 Зиеш провел в «Галатасарае» на правах аренды. На счету вингера 8 голов и 4 ассиста в 23 матчах во всех турнирах.

За «Челси» Зиеш выступал с 2020 года, когда «Синие» отдали за игрока «Аяксу» 40 миллионов евро.