Сергей НАГОРНЯК: «Я хотел бы лучше Хорватию в соперники сборной Украины»

Главный тренер «Эпицентра» и известный эксперт Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua дал оценку первой половине сезона УПЛ, выступлению украинских команд в еврокубках, а также итогам жеребьевки для сборной Украины в рамках отбора чемпионата мира-2026.

– Сергей Николаевич, как оцените итоги первой половины сезона в УПЛ?

– До старта сезона предполагалось, что в лидерах будут «Шахтер» и «Динамо». А «Александрия» очень приятно удивила. «Динамо» в чемпионате Украины идет с минимальной потерей очков. А «Шахтер», конечно, удивил. По потерянным у них от первого места отрыв в семь очков. Но здесь вопрос в том, кто как подготовится ко второй половине сезона. Но стоит сказать, что единственным сюрпризом является «Александрия».

– В чем изюминка «Александрии» по вашему мнению?

– Тренер, конечно, очень важную роль играет в прогрессе команды. Подобрался хороший коллектив! Перед началом сезона их усилили Филиппов и еще несколько футболистов. Если в прошлом сезоне у них была затяжная серия без побед, то в этой кампании, я считаю, александрийцы играют очень достойно. Даже их тренеры говорят, что команда прыгает выше головы. «Александрия» приятно удивила! И мне импонирует именно игра александрийцев.

– Кто еще из команд вас приятно удивил?

– Меня приятно удивил «Верес». Мы против них играли за право выступать в УПЛ. Они и в противостоянии с «Эпицентром» неплохой футбол демонстрировали. И у них получилось выдать в этом сезоне с учетом кубкового поединка беспроигрышную серию в 11 матчей. В рамках УПЛ они не проигрывали 10 поединков кряду. В этом сезоне «Верес» выступает неплохо. И, если честно, ожидал большего от «Полесья».

– Но все-таки у «Шахтера» житомирская команда дважды выиграла!

– Да, действительно. Но футболисты «Полесья» понимают, что за победы над «Шахтером» дают также три очка, как и за победы над другими соперниками. Но для житомирской команды самое главное было то, что они сумели выйти из этого кризиса и прервали серию из 9 матчей без побед в УПЛ.

– Что скажете о лучших голеадорах УПЛ? Сейчас ими являются Ванат с 10 забитыми мячами и Гуцуляк с 9 голами.

– Да, Ванат начал забивать и в итоге он лидирует в гонке голеадоров. А вот, если говорить о Гуцуляке и Назаренко, то это две самые сильные стороны «Полесья». Очень многое от игры одного и второго, особенно Гуцуляка, зависит. В решающих матчах, когда это было нужно, он забивал важные мячи. Гуцуляк и Назаренко – это два из самых лучших приобретения «Полесья» на сегодняшний день. Они являются игроками национальной сборной! Они обязаны давать такие результаты!

– По поводу выступления украинских команд в еврокубках можно занести в актив победу и ничью «Шахтера» и гол «Динамо» в ворота «Виктории». Что скажете насчет этих результатов?

– По поводу выступления «Динамо» должен, наверное, тренер разобраться. Сложно сказать, почему динамовцы так сыграли. От «Шахтера» где-то ожидали большего, но у дончан и соперники были серьезные в лице «Баварии», «Арсенала», «ПСВ», «Аталанты». «Шахтеру» также предстоит еще сыграть с «Боруссией» Дортмунд и «Брестом». Насчет «Бреста» сразу скажу, что это очень непростой соперник. Интересно будет посмотреть этот поединок. Я наблюдаю за этой командой. И могу сказать, что командная игра у «Бреста» очень хорошая. Знаете, в чем отличие между «Шахтером» этого сезона и прошлого сезона? В этой кампании на себе все тянут украинские футболисты. Мы привыкли к тому, что в течение лет 15 у «Шахтера» была в основном украинская защита, а группу атаки представляли легионеры. Это еще Мирча Луческу построил такую схему. А сейчас в «Шахтере» и иностранцы уже другого уровня. Здесь нечего скрывать. Хоть ценники и не маленькие на легионеров, а ключевые роли играют наши футболисты.

– А кого именно выделите?

– Те же Судаков и Бондаренко, от которых многое зависит. Просто некоторые футболисты в чемпионате Украины хорошо играют, а в еврокубках ничего не показывают. Но, к сожалению, мы должны констатировать, что это не лучшее время для нашего футбола. Хотя чемпионат Украины интересный! Есть много неожиданных, непредсказуемых результатов в поединках. Но все равно всегда наш показатель был это еврокубки. Это такой первый сезон, мягко говоря, не очень удачный для украинских команд. Вот потому и в таблице коэффициентов Украина опускается все ниже и ниже. А в следующем сезоне в Лиге чемпионов от Украины и вовсе одна команда будет.

– Вы сказали, что у «Шахтера» в январе будут непростые матчи в Лиге чемпионов. А что скажете по соперникам «Динамо», а именно «Галатасарае» и «РФШ»?

– «Динамо» надо хотя бы хоть кого-то обыграть в этом сезоне еврокубков. С «Галатасараем», может, и можно играть. Да, с ними будет тяжело, но это команда-настроение. Они забивают много, но и пропускают много.

– Что думаете по поводу жеребьевки отборочного цикла чемпионата мира-2026? Украине попались Исландия, Азербайджан и победитель пары в Лиге наций Франция/Хорватия!

– Я, конечно, хотел бы лучше Хорватию в соперники сборной Украины. Французы могут две сборных собрать. А у хорватов идет смена поколений. Да, с балканцами тяжело будет, но, как по мне, шансы есть. В принципе со всеми командами будет непросто. Сборная Исландии снова начинает поднимать уровень своей игры! Очень непросто будет с этими оппонентами. У нас есть хорошие футболисты, но пока что в играх за сборную они полностью не оправдывают надежд, которые на них возлагают.