Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верен родине. Украинский нападающий сменит клуб из-за гражданства
Украина. Премьер лига
19 декабря 2024, 19:35 | Обновлено 19 декабря 2024, 19:40
551
0

Верен родине. Украинский нападающий сменит клуб из-за гражданства

Евгений Сердюк покинет «ЦСКА» София

19 декабря 2024, 19:35 | Обновлено 19 декабря 2024, 19:40
551
0
Верен родине. Украинский нападающий сменит клуб из-за гражданства
ФК Черно Море

Украинский нападающий «ЦСКА» София Евгений Сердюк покинет клуб, сообщает Legioners.UA.

По информации источника, причиной является отказ игрока сменить украинское гражданство на болгарское, потому в клубе приняли решение выставить страйкера на трансфер. За Евгением следят клубы из чемпионатов Польши, Венгрии, Южной Кореи, Турции и Кипра. Из УПЛ игроком интересуются «Полесье», «Карпаты» и еще 2 неназванных клуба.

Сердюк играет в Болгарии уже 4 года. До этого выступал за португальские коллективы.

Ранее сообщалось о том, что «ЦСКА» София нацелился на вингера Динамо.

По теме:
Радость для Зинченко. Защитник Арсенала покинет Арсенал
Трубин на месте. Известны стартовые составы на матч Бенфика – Насьонал
Еще один албанец. Клуб УПЛ следит за молодым талантом из европейского клуба
Евгений Сердюк ЦСКА София трансферы смена гражданства чемпионат Польши по футболу чемпионат Южной Кореи по футболу чемпионат Кипра по футболу чемпионат Турции по футболу чемпионат Венгрии по футболу чемпионат Португалии по футболу
Данііл Киріяка Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брат Поля Погба отправлен в колонию. Суд вынес суровый вердикт
Футбол | 19 декабря 2024, 17:40 1
Брат Поля Погба отправлен в колонию. Суд вынес суровый вердикт
Брат Поля Погба отправлен в колонию. Суд вынес суровый вердикт

Матия Погба приговорен к трем годам лишения свободы за похищение своего же брата

Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 19 декабря 2024, 13:39 0
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри

Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде

«Иди н***й». Усик поздравил Фьюри с Рождеством. Как отреагировал британец?
Бокс | 19.12.2024, 13:55
«Иди н***й». Усик поздравил Фьюри с Рождеством. Как отреагировал британец?
«Иди н***й». Усик поздравил Фьюри с Рождеством. Как отреагировал британец?
ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение: Григорчук возглавил команду УПЛ
Футбол | 18.12.2024, 20:33
ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение: Григорчук возглавил команду УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение: Григорчук возглавил команду УПЛ
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Футбол | 19.12.2024, 16:58
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
17.12.2024, 17:43 13
Футбол
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
18.12.2024, 15:14 10
Футбол
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
18.12.2024, 20:52 14
Футбол
Теренс КРОУФОРД – об Усик – Фьюри 2: «Будет то, что он сделал с Уайлдером»
Теренс КРОУФОРД – об Усик – Фьюри 2: «Будет то, что он сделал с Уайлдером»
17.12.2024, 23:50 4
Бокс
Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
18.12.2024, 07:49 4
Бокс
«Был поражен». Кличко рассказал про встречу с путиным в сочи
«Был поражен». Кличко рассказал про встречу с путиным в сочи
17.12.2024, 20:07 4
Бокс
Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга
Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга
18.12.2024, 12:01 66
Футбол
«Беспричинное вылизывание». Журналист объяснил, что удивляет в деле Мудрика
«Беспричинное вылизывание». Журналист объяснил, что удивляет в деле Мудрика
18.12.2024, 14:41 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем