Верен родине. Украинский нападающий сменит клуб из-за гражданства
Евгений Сердюк покинет «ЦСКА» София
Украинский нападающий «ЦСКА» София Евгений Сердюк покинет клуб, сообщает Legioners.UA.
По информации источника, причиной является отказ игрока сменить украинское гражданство на болгарское, потому в клубе приняли решение выставить страйкера на трансфер. За Евгением следят клубы из чемпионатов Польши, Венгрии, Южной Кореи, Турции и Кипра. Из УПЛ игроком интересуются «Полесье», «Карпаты» и еще 2 неназванных клуба.
Сердюк играет в Болгарии уже 4 года. До этого выступал за португальские коллективы.
Ранее сообщалось о том, что «ЦСКА» София нацелился на вингера Динамо.
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