Изучили хорошо. Болгарский клуб всерьез нацелился на вингера Динамо

24-летний грузинский вингер «Динамо» Георгий Цитаишвили, который в текущем сезоне на правах аренды выступает в Испании за «Гранаду», может вскоре сменить чемпионат и перебраться в Болгарию.

В услугах Цитаишвили, как сообщалось ранее, заинтересован софийский ЦСКА.

По данным журналиста Методи Шуманова, скауты «армейцев» лично побывали на четырех матчах с участием Цитаишвили в текущем сезоне, и тот произвел на селекционеров огромное впечатление.

Сообщается, что ЦСКА уже ведет переговоры с «Динамо» по переходу Цитаишвили, контракт которого с «бело-синими» рассчитан до лета 2026 года.

В составе «Гранады» грузинский вингер в текущем сезоне провел 15 матчей, в которых отличился 2 результативными действиями (1 гол и 1 ассист).