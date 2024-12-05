Изучили хорошо. Болгарский клуб всерьез нацелился на вингера Динамо
Георгий Цитаишвили может вскоре перебраться в софийский ЦСКА
24-летний грузинский вингер «Динамо» Георгий Цитаишвили, который в текущем сезоне на правах аренды выступает в Испании за «Гранаду», может вскоре сменить чемпионат и перебраться в Болгарию.
В услугах Цитаишвили, как сообщалось ранее, заинтересован софийский ЦСКА.
По данным журналиста Методи Шуманова, скауты «армейцев» лично побывали на четырех матчах с участием Цитаишвили в текущем сезоне, и тот произвел на селекционеров огромное впечатление.
Сообщается, что ЦСКА уже ведет переговоры с «Динамо» по переходу Цитаишвили, контракт которого с «бело-синими» рассчитан до лета 2026 года.
В составе «Гранады» грузинский вингер в текущем сезоне провел 15 матчей, в которых отличился 2 результативными действиями (1 гол и 1 ассист).
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