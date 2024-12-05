Заинтересовал ЦСКА. Легионер Динамо может сменить клубную прописку
Софийский ЦСКА проявляет интерес к Георгию Цитаишвили
Полузащитник национальной сборной Грузии Георгий Цитаишвили, принадлежащий киевскому «Динамо», но выступающий «Гранаду» на правах аренды, может сменить клубную прописку.
По информации издания Gol. BG, грузин попал на радары софийского ЦСКА. Представители болганского клуба вышли на контакт с руководством «Динамо» и ведут переговоры по этому поводу.
Нынешний контракт Цитаишвили с киевским «Динамо» действует до 2026 года. Арендное соглашение с «Гранадой» действует до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне грузинский вингер провел 15 матчей за «Гранаду» во всех турнирах, забил 1 гол и совершил 1 результативный пас.
Ранее сообщалось, что «Динамо» отказалось от трансфера игрока сборной Украины, не выдержав конкуренцию с «Полесьем».
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