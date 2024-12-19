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  4. Президент Полесья: «Учу украинский 5 лет. Буду говорить не хуже Ашура»
Украина. Премьер лига
19 декабря 2024, 20:13 | Обновлено 19 декабря 2024, 20:17
975
4

Президент Полесья: «Учу украинский 5 лет. Буду говорить не хуже Ашура»

Буткевич надеется улучшить знания украинского языка

19 декабря 2024, 20:13 | Обновлено 19 декабря 2024, 20:17
975
4
Президент Полесья: «Учу украинский 5 лет. Буду говорить не хуже Ашура»
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич понимает, что не владеет украинским языком на высоком уровне, однако надеется, что выучит его не хуже, чем наставник команды Имад Ашур.

«Я волнуюсь, потому что 95 процентов болельщиков говорят на украинском языке. Я честно говорю, что учу пять лет украинский язык, и буду не хуже, чем наш главный тренер говорить на украинском языке, но есть какой-то процент русскоязычных болельщиков – так я для них говорю».

«Мы все сделаем и будем стараться делать только вперед. Мы за короткий промежуток времени прошли непростой путь. За 5 лет из второй лиги в высшую. Играли в международных турнирах – это непросто, и в этом году мы попали в такое положение, что будет трудновато – но мы это сделаем, да?», – сказал Буткевич.

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Геннадий Буткевич Полесье Житомир Имад Ашур Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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Комментарии 4
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Serhii P.
Буткевич народився в Дніпропетровську у 1958 році і протягом
спромігся вивчити українську мову?? Жесть, звичайно.
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+3
Первый Среди Равных
Позорище галіме
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+2
Ron Noiill
Це якась срана ганьба.  
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+1
WildeKater
Ну хоч не каже "какая разніца на каком язикє говоріт прєзідєнт клуба єслі вкладиваєт в нєго дєньгі".
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+1
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