Сергей НАГОРНЯК: «Александрия очень приятно удивила»

Главный тренер «Эпицентра» и известный эксперт Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua дал оценку первой половине сезона УПЛ.

– До старта сезона предполагалось, что в лидерах будут «Шахтер» и «Динамо». А «Александрия» очень приятно удивила. «Динамо» в чемпионате Украины идет с минимальной потерей очков. А «Шахтер», конечно, удивил. По потерянным у них от первого места отрыв в семь очков. Но здесь вопрос в том, кто как подготовится ко второй половине сезона. Но стоит сказать, что единственным сюрпризом является «Александрия».

– В чем изюминка «Александрии» по вашему мнению?

– Тренер, конечно, очень важную роль играет в прогрессе команды. Подобрался хороший коллектив! Перед началом сезона их усилили Филиппов и еще несколько футболистов. Если в прошлом сезоне у них была затяжная серия без побед, то в этой кампании, я считаю, александрийцы играют очень достойно. Даже их тренеры говорят, что команда прыгает выше головы. «Александрия» приятно удивила! И мне импонирует именно игра александрийцев.