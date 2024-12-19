Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей НАГОРНЯК: «Александрия очень приятно удивила»
Украина. Премьер лига
19 декабря 2024, 20:29 | Обновлено 19 декабря 2024, 20:32
162
0

Сергей НАГОРНЯК: «Александрия очень приятно удивила»

По мнению украинского специалиста Руслан Ротань очень удачно подобрал коллектив

19 декабря 2024, 20:29 | Обновлено 19 декабря 2024, 20:32
162
0
Сергей НАГОРНЯК: «Александрия очень приятно удивила»
ФК Александрия

Главный тренер «Эпицентра» и известный эксперт Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua дал оценку первой половине сезона УПЛ.

– До старта сезона предполагалось, что в лидерах будут «Шахтер» и «Динамо». А «Александрия» очень приятно удивила. «Динамо» в чемпионате Украины идет с минимальной потерей очков. А «Шахтер», конечно, удивил. По потерянным у них от первого места отрыв в семь очков. Но здесь вопрос в том, кто как подготовится ко второй половине сезона. Но стоит сказать, что единственным сюрпризом является «Александрия».

– В чем изюминка «Александрии» по вашему мнению?

– Тренер, конечно, очень важную роль играет в прогрессе команды. Подобрался хороший коллектив! Перед началом сезона их усилили Филиппов и еще несколько футболистов. Если в прошлом сезоне у них была затяжная серия без побед, то в этой кампании, я считаю, александрийцы играют очень достойно. Даже их тренеры говорят, что команда прыгает выше головы. «Александрия» приятно удивила! И мне импонирует именно игра александрийцев.

По теме:
Сергей НАГОРНЯК: «Некоторые игроки хороши в Украине, но в еврокубках нет»
ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии приехали в Буковель
Президент Полесья: «Учу украинский 5 лет. Буду говорить не хуже Ашура»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Сергей Нагорняк инсайд Руслан Ротань
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Футбол | 19 декабря 2024, 16:58 51
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика

Есть первая версия

«Братьев Суркисов жалко». Вацко разнес игроков Динамо за выступления в ЛЕ
Футбол | 19 декабря 2024, 14:11 11
«Братьев Суркисов жалко». Вацко разнес игроков Динамо за выступления в ЛЕ
«Братьев Суркисов жалко». Вацко разнес игроков Динамо за выступления в ЛЕ

Виктор не понимает некоторых празднований футболистов «Динамо»

Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Бокс | 19.12.2024, 08:25
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Футбол | 19.12.2024, 09:15
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Челси – Шемрок Роверс. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 19.12.2024, 18:52
Челси – Шемрок Роверс. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Челси – Шемрок Роверс. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
19.12.2024, 13:39
Бокс
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
18.12.2024, 08:32 5
Бокс
Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга
Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга
18.12.2024, 12:01 66
Футбол
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
18.12.2024, 13:23 6
Баскетбол
В УАФ прокомментировали допинговый скандал с участием Мудрика
В УАФ прокомментировали допинговый скандал с участием Мудрика
18.12.2024, 22:42 12
Футбол
«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг
«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг
17.12.2024, 19:53 3
Бокс
Известно, как Мареска отреагировал на проваленный тест на допинг Мудрика
Известно, как Мареска отреагировал на проваленный тест на допинг Мудрика
17.12.2024, 20:08 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем