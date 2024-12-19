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Англия
19 декабря 2024, 18:11 | Обновлено 19 декабря 2024, 18:41
1337
2

ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон назначил главным тренером известного португальца

Витор Перейра подписал контракт с английским клубом на полтора года

19 декабря 2024, 18:11 | Обновлено 19 декабря 2024, 18:41
1337
2
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон назначил главным тренером известного португальца
Getty Images/Global Images Ukraine

56-летний португальский тренер Витор Перейра подписал контракт с английским «Вулверхэмптоном».

Соглашение с «волками» рассчитано до июля 2026 года.

Перейра работал с такими командами, как «Санта-Клара», «Аль-Ахли», «Олимпиакос», «Фенербахче», «Мюнхен 1860», «Шанхай», «Коринтианс» и «Фламенго».

Наибольшей известности Витор достиг, тренируя португальский «Порту». Он возглавлял команду с 2011 по 2013 год, получив два чемпионства Португалии и дважды выиграв Суперкубок страны.

Также Перейра имеет и другие достижения: он становился чемпионом Греции и Китая.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Витор Перейра назначение тренера
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Торговец черным деревом
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0
Gargantua81
ну этот кривляющийся лузер уж точно их в пердив отправит.
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-1
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