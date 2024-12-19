ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон назначил главным тренером известного португальца

56-летний португальский тренер Витор Перейра подписал контракт с английским «Вулверхэмптоном».

Соглашение с «волками» рассчитано до июля 2026 года.

Перейра работал с такими командами, как «Санта-Клара», «Аль-Ахли», «Олимпиакос», «Фенербахче», «Мюнхен 1860», «Шанхай», «Коринтианс» и «Фламенго».

Наибольшей известности Витор достиг, тренируя португальский «Порту». Он возглавлял команду с 2011 по 2013 год, получив два чемпионства Португалии и дважды выиграв Суперкубок страны.

Также Перейра имеет и другие достижения: он становился чемпионом Греции и Китая.