Украинцы на месте. Опубликован топ-100 лучших футболистов года в мире

Издание The Guardian создало топ-100 лучших футболистов 2024 года. В него попало сразу два украинских игрока.

82-ю позицию из ста возможных занял голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин. Вот что издание написало про вратаря:

«Когда в августе 2023 года Тибо Куртуа получил травму, «Реал Мадрид» не стал доверять Лунину и вместо него подписал Кепу Аррисабалагу, взятого в аренду у «Челси», чтобы решить вратарскую проблему. Однако украинец выиграл битву и к началу 2024 года стал безоговорочным игроком основного состава, а «Реал Мадрид» завоевал титул чемпиона страны и трофей Лиги чемпионов. Лунин блистал в Европе, выдавая великолепные матчи против «РБ Лейпциг», «Манчестер Сити» и «Баварии» и завоевывая мировое признание, несмотря на то что заболел перед самым финалом, где его место занял Куртуа. Менее впечатляющим было его ужасное выступление в поражении сборной Украины от Румынии со счетом 3:0 в стартовом матче Евро-2024. Лунин потерял место в составе, а команда не смогла квалифицироваться в последние 16. Тем не менее, воспоминаний о весне оказалось достаточно, чтобы он впервые попал в этот список».

48-ю позицию из ста возможных занял страйкер римской «Ромы» Артем Довбик. Вот что издание написало про нападающего:

«Новичок в этом списке, что неудивительно, учитывая, что украинец начал сезон 2023-24 в составе «Жироны», подписав контракт за 7 млн фунтов стерлингов, и завершил кампанию с Трофеем Пичичи как лучший бомбардир Ла Лиги с 24 голами в 36 матчах, возглавив замечательную квалификацию клуба в Лигу чемпионов. Довбик перешел в «Рому» в августе и начал стабильную работу в неспокойный период, когда «джаллоросси» уже в третий раз команду возглавил Клаудио Раньери. От нападающего ростом 6 футов 2 дюйма ждут большего, если он хочет сохранить свою позицию в топ-50 в следующем году».

Ранее сообщалось о том, сколько баллов Андрей Лунин набрал на премии FIFA The Best.