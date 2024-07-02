Сергей РЕБРОВ: «С Орбаном легко общаться о футболе»
Тренер сборной Украины присутствовал на встрече Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии
2 июля 2024 года в Киеве в Мариинском палице состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
На встрече присутствовал главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров. Журналисты успели взять у него комментарий относительно лидера венгерского государства:
– А Вы Орбана знаете же лично?
– Да.
– Будете участвовать в диалоге?
– Надеюсь. А зачем я здесь?
– Вас пригласили?
– Президент, да.
– С Орбаном легко вообще общаться?
– О футболе – да. Я общался только о футболе.
Сергей Ребров в 2018-2021 годах возглавлял венгерский «Ференцварош».
Ранее Михаил Кополовец «предложил» аннексировать Будапешт в ответ на заявления Виктора Орбана о «традиционно венгерском» Закарпатье.
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