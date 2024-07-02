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  4. Сергей РЕБРОВ: «С Орбаном легко общаться о футболе»
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 15:07 |
585
4

Сергей РЕБРОВ: «С Орбаном легко общаться о футболе»

Тренер сборной Украины присутствовал на встрече Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии

02 июля 2024, 15:07 |
585
4
Сергей РЕБРОВ: «С Орбаном легко общаться о футболе»
УАФ. Сергей Ребров

2 июля 2024 года в Киеве в Мариинском палице состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

На встрече присутствовал главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров. Журналисты успели взять у него комментарий относительно лидера венгерского государства:

– А Вы Орбана знаете же лично?

– Да.

– Будете участвовать в диалоге?

– Надеюсь. А зачем я здесь?

– Вас пригласили?

– Президент, да.

– С Орбаном легко вообще общаться?

– О футболе – да. Я общался только о футболе.

Сергей Ребров в 2018-2021 годах возглавлял венгерский «Ференцварош».

Ранее Михаил Кополовец «предложил» аннексировать Будапешт в ответ на заявления Виктора Орбана о «традиционно венгерском» Закарпатье.

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Сергей Ребров Виктор Орбан Владимир Зеленский сборная Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: УНИАН
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Умник
Это сейчас серьезно, да?
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+4
Лига
у_баны цирк95 ещё  бы сабо позвали 
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+2
ydnjyyny13
Краще б ти Сережа, промовчав.
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+2
Sergey Romanchik
Уровень дипломатии пиз..ц... 🤡
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+1
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