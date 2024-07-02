Трансфер Мораты в Саудовскую Аравию сорвался в последний момент

Переход капитана сборной Испании Альваро Мораты в «Аль-Кадисию» из Саудовской Аравии сорвался. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Все финансовые детали перехода уже были согласованы, однако Мората решил остаться в «Атлетико» Мадрид. Капитан сборной Испании уже уведомил о своем решении и руководство «Атлетико», и главного тренера команды, Диего Симеоне.

«Аль-Кадисия» была не единственным вариантом для Мораты в Саудовской Аравии, однако 31-летнимй форвард твердо намерен остаться в своем нынешнем клубе.