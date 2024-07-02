Трансфер Мораты в Саудовскую Аравию сорвался в последний момент
Форвард решил остаться в «Атлетико» Мадрид
Переход капитана сборной Испании Альваро Мораты в «Аль-Кадисию» из Саудовской Аравии сорвался. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Все финансовые детали перехода уже были согласованы, однако Мората решил остаться в «Атлетико» Мадрид. Капитан сборной Испании уже уведомил о своем решении и руководство «Атлетико», и главного тренера команды, Диего Симеоне.
«Аль-Кадисия» была не единственным вариантом для Мораты в Саудовской Аравии, однако 31-летнимй форвард твердо намерен остаться в своем нынешнем клубе.
🚨🔴⚪️ Understand Álvaro Morata has informed Atlético Madrid of his intention to stay at the club next season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2024
Morata has proposals from Saudi Pro League including Al Qadsiah, but he’s giving priority to Atlético once again.
Atlético & Simeone, aware of Morata’s desire to stay. pic.twitter.com/jakIKR6HRu
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