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  4. Трансфер Мораты в Саудовскую Аравию сорвался в последний момент
Испания
02 июля 2024, 16:37 |
320
0

Трансфер Мораты в Саудовскую Аравию сорвался в последний момент

Форвард решил остаться в «Атлетико» Мадрид

02 июля 2024, 16:37 |
320
0
Трансфер Мораты в Саудовскую Аравию сорвался в последний момент
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Переход капитана сборной Испании Альваро Мораты в «Аль-Кадисию» из Саудовской Аравии сорвался. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Все финансовые детали перехода уже были согласованы, однако Мората решил остаться в «Атлетико» Мадрид. Капитан сборной Испании уже уведомил о своем решении и руководство «Атлетико», и главного тренера команды, Диего Симеоне.

«Аль-Кадисия» была не единственным вариантом для Мораты в Саудовской Аравии, однако 31-летнимй форвард твердо намерен остаться в своем нынешнем клубе.

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Альваро Мората Атлетико Мадрид Фабрицио Романо трансферы трансферы Ла Лиги Аль-Кадисия
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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