Трансфер Мораты в Саудовскую Аравию сорвался в последний момент

Переход капитана сборной Испании Альваро Мораты в «Аль-Кадисию» из Саудовской Аравии сорвался. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Все финансовые детали перехода уже были согласованы, однако Мората решил остаться в «Атлетико» Мадрид. Капитан сборной Испании уже уведомил о своем решении и руководство «Атлетико», и главного тренера команды, Диего Симеоне.

«Аль-Кадисия» была не единственным вариантом для Мораты в Саудовской Аравии, однако 31-летнимй форвард твердо намерен остаться в своем нынешнем клубе.

🚨🔴⚪️ Understand Álvaro Morata has informed Atlético Madrid of his intention to stay at the club next season.



Morata has proposals from Saudi Pro League including Al Qadsiah, but he’s giving priority to Atlético once again.



Atlético & Simeone, aware of Morata’s desire to stay. pic.twitter.com/jakIKR6HRu