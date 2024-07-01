Капитан сборной Испании близок к переходу в Саудовскую Аравию

Капитан сборной Испании Альваро Мората близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

По его информации, Мората станет игроком местной «Аль-Кадисии». «Атлетико» Мадрид получит за 31-летнего форварда 15 миллионов евро. В «Аль-Кадисии» Мората будет зарабатывать 35 миллионов евро в год.

Мората станет уже не первым звездным испанцем в составе «Аль-Кадисии». Ранее клуб подписал экс-капитана «Реала» Начо Фернандеса на правах свободного агента.

Кроме того, в «Аль-Кадисии» уже играет экс-форвард «Вильярреала», «Севильи» и «Атлетико» Мадрид Лусиано Вьетто.