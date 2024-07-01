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Испания
01 июля 2024, 22:35 |
1002
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Капитан сборной Испании близок к переходу в Саудовскую Аравию

Альваро Мората станет игроком «Аль-Кадисии»

01 июля 2024, 22:35 |
1002
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Капитан сборной Испании близок к переходу в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Капитан сборной Испании Альваро Мората близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

По его информации, Мората станет игроком местной «Аль-Кадисии». «Атлетико» Мадрид получит за 31-летнего форварда 15 миллионов евро. В «Аль-Кадисии» Мората будет зарабатывать 35 миллионов евро в год.

Мората станет уже не первым звездным испанцем в составе «Аль-Кадисии». Ранее клуб подписал экс-капитана «Реала» Начо Фернандеса на правах свободного агента.

Кроме того, в «Аль-Кадисии» уже играет экс-форвард «Вильярреала», «Севильи» и «Атлетико» Мадрид Лусиано Вьетто.

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Альваро Мората Атлетико Мадрид Аль-Кадисия трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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