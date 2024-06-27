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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Капитан Реала перешел в клуб из Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
27 июня 2024, 14:57 |
731
0

ОФИЦИАЛЬНО. Капитан Реала перешел в клуб из Саудовской Аравии

Начо Фернандес будет выступать за «Аль-Кадисия»

27 июня 2024, 14:57 |
731
0
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан Реала перешел в клуб из Саудовской Аравии
ФК Аль-Кадисия. Начо Фернандес

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Кадисия» официально сообщил о подписании бывшего капитана мадридского «Реала» Начо Фернандеса. Срок действия контракта с 34-летним испанским защитником не называется.

Начо Фернандес перешел в «Аль-Кадисию» на правах свободного агента. Позавчера «Реал» официально сообщил об его уходе.

Начо дебютировал за основную команду «Реала» в 2012 году и за время он провел 364 матча и выиграл 26 трофеев: 6 Лиг чемпионов, 5 клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка УЕФА, 4 чемпионата Испании, 2 Кубка Испании и 5 Суперкубков Испании.

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Начо Фернандес Аль-Кадисия Реал Мадрид свободный агент
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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