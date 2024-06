ОФИЦИАЛЬНО. Капитан Реала перешел в клуб из Саудовской Аравии

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Кадисия» официально сообщил о подписании бывшего капитана мадридского «Реала» Начо Фернандеса. Срок действия контракта с 34-летним испанским защитником не называется.

Начо Фернандес перешел в «Аль-Кадисию» на правах свободного агента. Позавчера «Реал» официально сообщил об его уходе.

Начо дебютировал за основную команду «Реала» в 2012 году и за время он провел 364 матча и выиграл 26 трофеев: 6 Лиг чемпионов, 5 клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка УЕФА, 4 чемпионата Испании, 2 Кубка Испании и 5 Суперкубков Испании.

“Nacho Fernandez” .. A name associated with gold 🇪🇸🏆#NachoQadsawi pic.twitter.com/iAA3qDHzHF