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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил об уходе капитана. Известна реакция Лунина
Испания
25 июня 2024, 15:18 |
1735
1

ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил об уходе капитана. Известна реакция Лунина

Начо покинул королевский клуб на правах свободного агента

25 июня 2024, 15:18 |
1735
1
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил об уходе капитана. Известна реакция Лунина
Defensa Central. Андрей Лунин и Начо Фернандес

34-летний испанский защитник «Реала» Начо Фернандес покинул «королевский клуб» на правах свободного агента.

Начо дебютировал за основную команду «Реала» в 2012 году и за время он провел 364 матча и выиграл 26 трофеев: 6 Лиг чемпионов, 5 клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка УЕФА, 4 чемпионата Испании, 2 Кубка Испании и 5 Суперкубков Испании.

На уход капитана отреагировал украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин:

«Великий капитан, прекрасный пример. Спасибо за все, легенда. Удачи в новом этапе – ты достоин всего наилучшего», – написал Лунин в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Начо может продолжить карьеру в одном из клубов саудовской лиги.

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Начо Фернандес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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CheMP
Лунин - дырка,убедились реаловские функционеры по Евро. как бы ни пытался подмазаться к Реалу - всё равно сольют)
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