ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил об уходе капитана. Известна реакция Лунина
Начо покинул королевский клуб на правах свободного агента
34-летний испанский защитник «Реала» Начо Фернандес покинул «королевский клуб» на правах свободного агента.
Начо дебютировал за основную команду «Реала» в 2012 году и за время он провел 364 матча и выиграл 26 трофеев: 6 Лиг чемпионов, 5 клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка УЕФА, 4 чемпионата Испании, 2 Кубка Испании и 5 Суперкубков Испании.
На уход капитана отреагировал украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин:
«Великий капитан, прекрасный пример. Спасибо за все, легенда. Удачи в новом этапе – ты достоин всего наилучшего», – написал Лунин в инстаграме.
Ранее сообщалось, что Начо может продолжить карьеру в одном из клубов саудовской лиги.
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