ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил об уходе капитана. Известна реакция Лунина

34-летний испанский защитник «Реала» Начо Фернандес покинул «королевский клуб» на правах свободного агента.

Начо дебютировал за основную команду «Реала» в 2012 году и за время он провел 364 матча и выиграл 26 трофеев: 6 Лиг чемпионов, 5 клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка УЕФА, 4 чемпионата Испании, 2 Кубка Испании и 5 Суперкубков Испании.

На уход капитана отреагировал украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин:

«Великий капитан, прекрасный пример. Спасибо за все, легенда. Удачи в новом этапе – ты достоин всего наилучшего», – написал Лунин в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Начо может продолжить карьеру в одном из клубов саудовской лиги.