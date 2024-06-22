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Испания
22 июня 2024, 18:54 | Обновлено 22 июня 2024, 19:05
680
0

Капитан Реала получил ещё одно предложение из Саудовской Аравии

Начо предстоит выбрать между «Аль-Кадисия» и «Аль-Иттихадом»

22 июня 2024, 18:54 | Обновлено 22 июня 2024, 19:05
680
0
Капитан Реала получил ещё одно предложение из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Начо Фернандес

Капитану «Реала», Начо Фернандесу который покинет клуб в это трансферное окно поступило ещё одно предложение из Саудовской Аравии.

Об этом сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо. 34-летний испанец уже имел предложение от «Аль-Иттихад», однако в гонку включился «Аль-Кадисия», предложивший контракт на 2 года. Испанец серьезно рассматривает оба ​​варианта, а «Реал Мадрид» ждёт его окончательного решения, которое будет объявлено в ближайшие дни.

В сезоне 2023/2024 воспитанник «Реала» провёл за команду 45 матчей, в которых отметился 1 ассистом. Трансферная стоимость игрока на портале Transfermarkt равняется €3 млн.

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трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид Аль-Иттихад Джидда Начо Фернандес чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фабрицио Романо Аль-Кадисия
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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