Капитан Реала получил ещё одно предложение из Саудовской Аравии

Капитану «Реала», Начо Фернандесу который покинет клуб в это трансферное окно поступило ещё одно предложение из Саудовской Аравии.

Об этом сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо. 34-летний испанец уже имел предложение от «Аль-Иттихад», однако в гонку включился «Аль-Кадисия», предложивший контракт на 2 года. Испанец серьезно рассматривает оба ​​варианта, а «Реал Мадрид» ждёт его окончательного решения, которое будет объявлено в ближайшие дни.

В сезоне 2023/2024 воспитанник «Реала» провёл за команду 45 матчей, в которых отметился 1 ассистом. Трансферная стоимость игрока на портале Transfermarkt равняется €3 млн.

