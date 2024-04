Капитан Реала сообщил руководству клуба, что хочет уйти

Защитник и капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес сообщил руководству королевского клуба о намерении покинуть команду после завершения сезона 2023/24, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на главного редактора испанской газеты Marca Хосе Феликса Диаса.

Действующее соглашение 34-летнего футболиста с клубом действует лишь до лета 2024 года, следовательно, если договор не будет продлен, игрок сможет покинуть клуб на правах свободного агента.

В этом сезоне Начо провел 36 матчей за «Реал» Мадрид, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Испании в 4 миллиона евро.

🚨⚪️ Nacho has informed Real Madrid of his intention to leave at the end of the season.



The club has been informed, as reported by @jfelixdiaz @marca.



Nacho’s contract expires in June and he’s now really planning to leave as free agent. pic.twitter.com/SGFNtsLu0H