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Испания
19 апреля 2024, 19:37 |
2537
0

Капитан Реала сообщил руководству клуба, что хочет уйти

Начо не намерен продлевать свой контракт

19 апреля 2024, 19:37 |
2537
0
Капитан Реала сообщил руководству клуба, что хочет уйти
Getty Images/Global Images Ukraine. Начо

Защитник и капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес сообщил руководству королевского клуба о намерении покинуть команду после завершения сезона 2023/24, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на главного редактора испанской газеты Marca Хосе Феликса Диаса.

Действующее соглашение 34-летнего футболиста с клубом действует лишь до лета 2024 года, следовательно, если договор не будет продлен, игрок сможет покинуть клуб на правах свободного агента.

В этом сезоне Начо провел 36 матчей за «Реал» Мадрид, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Испании в 4 миллиона евро.

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Начо Фернандес Реал Мадрид свободный агент трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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