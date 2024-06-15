Саудовский Аль-Иттихад заинтересован в услугах защитника Реала

Захисник Реала Начо Фернандес може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії.

Саудівський Аль-Іттіхад зацікавлений у послугах 34-річного іспанського захисника. Переговори перебувають на просунутій стадії, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Начо включений до складу збірної Іспанії на чемпіонат Європи 2024. У разі відходу Начо в Реалі планують купити 18-річного таланта Лені Йоро з Лілля.

У сезоні-2023/24 Начо Фернандес провів за Реал 29 матчів у Ла Лізі, а також 12 поєдинків Ліги чемпіонів, без забитых голов.

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