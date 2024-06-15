Саудовский Аль-Иттихад заинтересован в услугах защитника Реала
Начо Фернандес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Захисник Реала Начо Фернандес може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії.
Саудівський Аль-Іттіхад зацікавлений у послугах 34-річного іспанського захисника. Переговори перебувають на просунутій стадії, інформує інсайдер Фабріціо Романо.
Начо включений до складу збірної Іспанії на чемпіонат Європи 2024. У разі відходу Начо в Реалі планують купити 18-річного таланта Лені Йоро з Лілля.
У сезоні-2023/24 Начо Фернандес провів за Реал 29 матчів у Ла Лізі, а також 12 поєдинків Ліги чемпіонів, без забитых голов.
🚨🟡⚫️ Al Ittihad are in advanced talks to sign Nacho as free agent from Real Madrid.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2024
NOT done yet but talks ongoing, as reported by L’Équipé tonight.
⚪️🇪🇸 Real Madrid wait for Nacho’s final communication but still expect him to leave since May — Leny Yoro, top of their list. pic.twitter.com/v9RWheXEEw
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