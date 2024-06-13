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Испания
13 июня 2024, 05:07 | Обновлено 13 июня 2024, 05:17
428
0

Оглашена позиция Анчелотти относительно переподписания капитана Реала

Итальянец – о перспективах Начо

13 июня 2024, 05:07 | Обновлено 13 июня 2024, 05:17
428
0
Оглашена позиция Анчелотти относительно переподписания капитана Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Начо

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел беседу с капитаном команды Начо и поделился с ним своим мнением о будущем игрока.

Сообщается, что 65-летний специалист заявил подопечному, что хочет, чтобы он и дальше играл за «Реал», а следовательно – подписал новое соглашение.

34-летний Начо еще не решил, как быть ему дальше, а Анчелотти поставил условие – объявить о своем решении до конца июня. Решение испанца может повлиять на будущее Рафы Марина, который провел хороший сезон в аренде за «Алавес».

В сезоне-2023/2024 Начо сыграл в 45 матчах «Реала», сделал 1 ассист.

Ранее Карло Анчелотти сделал признание о том, что хотел бы еще сделать в жизни.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Начо Фернандес чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Marca
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