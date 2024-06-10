«Однажды…». Анчелотти сделал признание о желаемом в жизни

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался в желании написать книгу.

65-летний итальянец заявил, что его авторская работа будет не только о периоде работы во главе «галактикос» с президентом клуба Флорентино Пересом, а вообще о взаимоотношениях с главами клубов, где он работал.

«Однажды мне придется написать книгу «Я и мои президенты», – рассказал Анчелотти.

Ранее Карло Анчелотти назвал клуб, в котором намерен завершить свою карьеру.