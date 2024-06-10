Испания10 июня 2024, 11:03 | Обновлено 10 июня 2024, 11:09
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«Однажды…». Анчелотти сделал признание о желаемом в жизни
Итальянец поделился планами
10 июня 2024, 11:03 | Обновлено 10 июня 2024, 11:09
654
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался в желании написать книгу.
65-летний итальянец заявил, что его авторская работа будет не только о периоде работы во главе «галактикос» с президентом клуба Флорентино Пересом, а вообще о взаимоотношениях с главами клубов, где он работал.
«Однажды мне придется написать книгу «Я и мои президенты», – рассказал Анчелотти.
Ранее Карло Анчелотти назвал клуб, в котором намерен завершить свою карьеру.
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