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  4. «Однажды…». Анчелотти сделал признание о желаемом в жизни
Испания
10 июня 2024, 11:03 | Обновлено 10 июня 2024, 11:09
654
0

«Однажды…». Анчелотти сделал признание о желаемом в жизни

Итальянец поделился планами

10 июня 2024, 11:03 | Обновлено 10 июня 2024, 11:09
654
0
«Однажды…». Анчелотти сделал признание о желаемом в жизни
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался в желании написать книгу.

65-летний итальянец заявил, что его авторская работа будет не только о периоде работы во главе «галактикос» с президентом клуба Флорентино Пересом, а вообще о взаимоотношениях с главами клубов, где он работал.

«Однажды мне придется написать книгу «Я и мои президенты», – рассказал Анчелотти.

Ранее Карло Анчелотти назвал клуб, в котором намерен завершить свою карьеру.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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