Анчелотти назвал клуб, в котором намерен завершит свою карьеру

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о значимости футбола и рассказал о планах по завершению своей профессиональной карьеры.

«Футбол – это сложно и просто. Но простого больше. Для него нужна страсть, не нужно усложнять его навязчивыми идеями. Навязчивые идеи – это болезнь. К счастью, у меня их нет. Страсти у меня по-прежнему много. Я завершу карьеру в «Реале», но сначала хочу выиграть еще одну Лигу чемпионов», – заявил 64-летний Анчелотти.

«Реал», как известно, стал чемпионом Испании сезона-2023/2024, набрав 95 очков в 38 матчах.

1 июня «галактикос» в Лондоне сыграют с «Боруссией» Дортмунд в финале Лиги чемпионов.

Ранее Карло Анчелотти рассказал о выборе состава на финал Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд.