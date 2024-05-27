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  4. Анчелотти рассказал о выборе состава на финал Лиги чемпионов с Боруссией Д
Лига чемпионов
27 мая 2024, 08:03 | Обновлено 27 мая 2024, 08:10
2508
8

Анчелотти рассказал о выборе состава на финал Лиги чемпионов с Боруссией Д

Итальянец поделился раздумьями

27 мая 2024, 08:03 | Обновлено 27 мая 2024, 08:10
2508
8
Анчелотти рассказал о выборе состава на финал Лиги чемпионов с Боруссией Д
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после матча 38-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (0:0) высказался в выборе старта на финальный поединок Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который состоится 1 июня.

«У меня есть неделя, чтобы подумать об этом, у нас, очевидно, есть некоторые сомнения. До пятницы мы собираемся наслаждаться этим моментом, финалом. Мы собираемся максимально подготовиться к нему и постараемся выиграть матч в субботу.

Мне нравятся начавшиеся дебаты, и мы будем вести их до субботы. Мне это очень нравится», – заявил Анчелотти.

Финальняа игра Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» Дортмунд состоится 1 июня в Лондоне на «Уэмбли».

Ранее Карло Анчелотти назвал свои принципы в работе.

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Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал Мадрид Боруссия Д - Реал
Юрій Остроумов Источник: Marca
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Комментарии 8
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Boodya
Буде Куртуа на воротах - вболіваю за Борусію.
Та й взагалі було б непогано, якби андердог з Ройсом, в його завершальній грі за цей клуб, взяв ЛЧ
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+1
Перець
Нема Луніна в воротах ,всім пох на склад
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0
Harun Bakircioğlu
Кого бы не поставил выбор будет неплох. Поставят Лунина - уверен Реал выиграет. Поставят Куртуа, выиграет - Лунин получит Ушастого, проиграет - зато не Лунин участвовал в этом позоре.
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0
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