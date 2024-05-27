Анчелотти рассказал о выборе состава на финал Лиги чемпионов с Боруссией Д
Итальянец поделился раздумьями
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после матча 38-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (0:0) высказался в выборе старта на финальный поединок Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который состоится 1 июня.
«У меня есть неделя, чтобы подумать об этом, у нас, очевидно, есть некоторые сомнения. До пятницы мы собираемся наслаждаться этим моментом, финалом. Мы собираемся максимально подготовиться к нему и постараемся выиграть матч в субботу.
Мне нравятся начавшиеся дебаты, и мы будем вести их до субботы. Мне это очень нравится», – заявил Анчелотти.
Финальняа игра Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» Дортмунд состоится 1 июня в Лондоне на «Уэмбли».
Ранее Карло Анчелотти назвал свои принципы в работе.
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