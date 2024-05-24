Не скромно, зато честно. Анчелотти назвал свои принципы в работе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался в том, каковы его принципы в работе с лучшими футболистами мира.

«Прежде всего, я бы сказал две вещи: страсть и отсутствие одержимости. Я считаю, что одержимость – это болезнь, и, к счастью, я не одержим. Но есть страсть, и именно она помогает мне продолжать.

Я твердо верю в креативность игроков в работе с мячом. Мне не нравится заставлять их зацикливаться на заранее определенных схемах, я оставляю это на их усмотрение.

Конечно, мы должны работать и без мяча, проявлять расположение и сосредоточенность. Вот на этих элементах я буду настаивать с тактической точки зрения. Но креативность фундаментальна, особенно для таких талантливых игроков как наши», – рассказал Анчелотти в интервью УЕФА в преддверии финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд.

Ранее сообщалось, что озвучен план Анчелотти в отношении конкурента украинца Андрея Лунина.