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Испания
23 мая 2024, 12:26 | Обновлено 23 мая 2024, 12:31
549
0

Озвучен план Анчелотти в отношении конкурента Лунина

Итальянский специалист должен уважить Кепу Аррисабалагу

23 мая 2024, 12:26 | Обновлено 23 мая 2024, 12:31
549
0
Озвучен план Анчелотти в отношении конкурента Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти намерен организовать испанскому голкиперу команды Кепе Аррибасалаге прощание с болельщиками «галактикос».

Сообщается, что произойти это должно в ближайшую субботу, 25 мая. В этот день «Реал» примет на «Сантьяго Бернабеу» в 38-м туре Ла Лиги «Бетис».

Анчелотти хочет дать Кепе несколько минут игрового времени, чтобы голкипер попрощался с трибунами домашнего стадиона клуба перед уходом из команды.

Как известно, 1 июня «Реал» ждет финал Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд. В нем ворота мадридцев с большой долей вероятности будет защищать Тибо Куртуа, а с меньшей – украинец Андрей Лунин.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Тибо Куртуа Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Twitter
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