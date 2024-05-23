Озвучен план Анчелотти в отношении конкурента Лунина
Итальянский специалист должен уважить Кепу Аррисабалагу
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти намерен организовать испанскому голкиперу команды Кепе Аррибасалаге прощание с болельщиками «галактикос».
Сообщается, что произойти это должно в ближайшую субботу, 25 мая. В этот день «Реал» примет на «Сантьяго Бернабеу» в 38-м туре Ла Лиги «Бетис».
Анчелотти хочет дать Кепе несколько минут игрового времени, чтобы голкипер попрощался с трибунами домашнего стадиона клуба перед уходом из команды.
Как известно, 1 июня «Реал» ждет финал Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд. В нем ворота мадридцев с большой долей вероятности будет защищать Тибо Куртуа, а с меньшей – украинец Андрей Лунин.
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