Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико в шаге от подписания защитника сборной Испании
Испания
02 июля 2024, 15:59 |
306
0

Атлетико в шаге от подписания защитника сборной Испании

Робен Ле Норман покинет «Реал Сосьедад»

02 июля 2024, 15:59 |
306
0
Атлетико в шаге от подписания защитника сборной Испании
УЕФА. Робен Ле Норман

Центральный защитник «Реал Сосьедада» и сборной Испании Робен Ле Норман в ближайшее время станет игроком «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, клубы согласовали трансфер стоимостью в 30 миллионов евро. Сам 27-летний защитник дал свое согласие на переход в «Атлетико» еще ранее.

Сейчас Ле Норман выступает на Евро-2024. Суммарно на его счету 15 матчей за сборную Испании и один забитый гол.

Вчера «Атлетико» продал в «Фенербахче» своего защитника Чаглара Сёюнджу.

По теме:
Трансфер Мораты в Саудовскую Аравию сорвался в последний момент
Источник: капитан Металлиста 1925 покинет клуб
Ворскла подписала лучшего игрока Черногории
Робен Ле Норман Атлетико Мадрид Реал Сосьедад трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судьба Днепра-1 зависит от продажи двух футболистов
Футбол | 02 июля 2024, 14:59 0
Судьба Днепра-1 зависит от продажи двух футболистов
Судьба Днепра-1 зависит от продажи двух футболистов

Днепровский клуб откладывает решение относительно своего будущего

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 02 июля 2024, 09:54 22
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля

Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
Футбол | 02.07.2024, 01:55
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
Футбол | 02.07.2024, 07:59
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Возможно, Румыния даже выиграет Евро-2024»
Футбол | 02.07.2024, 11:59
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Возможно, Румыния даже выиграет Евро-2024»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Возможно, Румыния даже выиграет Евро-2024»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
01.07.2024, 00:23 2
Футбол
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
01.07.2024, 20:37 1
Футбол
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
02.07.2024, 07:46 2
Футбол
Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
01.07.2024, 00:33 1
Бокс
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
30.06.2024, 21:49 1
Футбол
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
01.07.2024, 07:15 4
Бокс
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
01.07.2024, 14:20 29
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем