Атлетико в шаге от подписания защитника сборной Испании
Робен Ле Норман покинет «Реал Сосьедад»
Центральный защитник «Реал Сосьедада» и сборной Испании Робен Ле Норман в ближайшее время станет игроком «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, клубы согласовали трансфер стоимостью в 30 миллионов евро. Сам 27-летний защитник дал свое согласие на переход в «Атлетико» еще ранее.
Сейчас Ле Норман выступает на Евро-2024. Суммарно на его счету 15 матчей за сборную Испании и один забитый гол.
Вчера «Атлетико» продал в «Фенербахче» своего защитника Чаглара Сёюнджу.
🚨🔴⚪️ Robin Le Normand to Atlético Madrid, here we go! Agreement in place also between clubs on deal worth €30m.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2024
Personal terms were already agreed on long contract for Spanish defender who wanted the move.
Formal steps to follow but Atléti sign new CB and want one more. pic.twitter.com/JHfJbG19cD
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