Атлетико в шаге от подписания защитника сборной Испании

Центральный защитник «Реал Сосьедада» и сборной Испании Робен Ле Норман в ближайшее время станет игроком «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, клубы согласовали трансфер стоимостью в 30 миллионов евро. Сам 27-летний защитник дал свое согласие на переход в «Атлетико» еще ранее.

Сейчас Ле Норман выступает на Евро-2024. Суммарно на его счету 15 матчей за сборную Испании и один забитый гол.

Вчера «Атлетико» продал в «Фенербахче» своего защитника Чаглара Сёюнджу.