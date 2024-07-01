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Турция
01 июля 2024, 22:08 | Обновлено 01 июля 2024, 22:09
305
0

Усиление для Моуриньо. Фенербахче выкупил защитника Атлетико

Чаглар Сёюнджу останется в Турции

01 июля 2024, 22:08 | Обновлено 01 июля 2024, 22:09
305
0
Усиление для Моуриньо. Фенербахче выкупил защитника Атлетико
ФК Фенербахче. Чаглар Сёюнджу

«Фенербахче» официально сообщил о выкупе центрального защитника «Атлетико» Мадрид и сборной Турции Чаглара Сёюнджу. Контракт рассчитан на три года с опцией продления еще на год.

Сумма трансфера не называется, но, по информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Фенербахче» заплатил за 28-летнего футболиста 8,5 миллиона евро.

Напомним, вторую половину прошлого сезона Сёюнджу провел в «Фенербахче» на правах аренды. За это время он принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 1 ассистом.

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Чаглар Сеюнджю Фенербахче Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник: ФК Фенербахче
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