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Испания
29 января 2024, 13:40 |
444
0

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико отдал защитника в аренду в Фенербахче

В нынешнем сезоне Чаглар Сеюнджю провел за «матрасников» всего 9 матчей

29 января 2024, 13:40 |
444
0
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико отдал защитника в аренду в Фенербахче
ФК Фенербахче. Чаглар Сеюнджю

«Фенербахче» арендовал у мадридского «Атлетико» защитника сборной Турции Чаглара Сеюнджю. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Отметим, что «матрасники» подписал Сеюнджю летом 2023 года. Футболист присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента после ухода из английского «Лестера».

Правда, в Ла Лиге у Чаглара дела не заладились — 27-летний защитник принял участие всего в девяти матчах в текущем сезоне, в общей сложности проведя на поле лишь 213 минут.

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Чаглар Сеюнджю Фенербахче аренда игрока Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Ла Лига
Источник ФК Фенербахче
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