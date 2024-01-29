ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико отдал защитника в аренду в Фенербахче

«Фенербахче» арендовал у мадридского «Атлетико» защитника сборной Турции Чаглара Сеюнджю. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Отметим, что «матрасники» подписал Сеюнджю летом 2023 года. Футболист присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента после ухода из английского «Лестера».

Правда, в Ла Лиге у Чаглара дела не заладились — 27-летний защитник принял участие всего в девяти матчах в текущем сезоне, в общей сложности проведя на поле лишь 213 минут.