ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико отдал защитника в аренду в Фенербахче
В нынешнем сезоне Чаглар Сеюнджю провел за «матрасников» всего 9 матчей
«Фенербахче» арендовал у мадридского «Атлетико» защитника сборной Турции Чаглара Сеюнджю. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2023/2024.
Отметим, что «матрасники» подписал Сеюнджю летом 2023 года. Футболист присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента после ухода из английского «Лестера».
Правда, в Ла Лиге у Чаглара дела не заладились — 27-летний защитник принял участие всего в девяти матчах в текущем сезоне, в общей сложности проведя на поле лишь 213 минут.
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