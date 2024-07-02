Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ

Французский «ПСЖ» нацелился на 23-летнего звездного бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора. Парижане видят в нем замену Килиану Мбаппе.

По информации Don Diario, «ПСЖ» заманивает звездного бразильца безумным контрактом. Винисиусу было предложено соглашение на шесть лет с зарплатой в 500 миллионов евро. Однако бразилец все равно больше склоняется к тому, чтобы остаться в Мадриде.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 39 матчей, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.

Ранее отмечалось, что «ПСЖ» готов предложить «Реалу» за Винисиуса сумму, которая станет новым трансферным рекордом.