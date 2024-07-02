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  4. Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
Испания
02 июля 2024, 00:55 |
1157
0

Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ

«ПСЖ» пытается всеми силами заманить Винисиуса Жуниора

02 июля 2024, 00:55 |
1157
0
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Французский «ПСЖ» нацелился на 23-летнего звездного бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора. Парижане видят в нем замену Килиану Мбаппе.

По информации Don Diario, «ПСЖ» заманивает звездного бразильца безумным контрактом. Винисиусу было предложено соглашение на шесть лет с зарплатой в 500 миллионов евро. Однако бразилец все равно больше склоняется к тому, чтобы остаться в Мадриде.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 39 матчей, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.

Ранее отмечалось, что «ПСЖ» готов предложить «Реалу» за Винисиуса сумму, которая станет новым трансферным рекордом.

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Реал Мадрид ПСЖ Винисиус Жуниор трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: Don Diario
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