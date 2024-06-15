Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб

3 июня испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

По информации Fichajes, в обратном направлении может уехать звездный бразильский вингер «ПСЖ» Винисиус Жуниор. Парижский клуб приложит максимум усилий, чтобы подписать бразильца. У «Реала» нет желания продавать Винисиуса, однако переговорами решил заняться лично генеральный директор «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, который готов предложить «Реалу» сумму, которая станет новым трансферным рекордом.

Парижане также заманивают самого Винисиуса большой зарплатой, которая будет больше, чем у Мбаппе.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 39 матчей, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.