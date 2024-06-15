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  4. Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб
Испания
15 июня 2024, 00:01 | Обновлено 15 июня 2024, 00:54
2969
2

Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб

Винисиус Жуниор может перейти в «ПСЖ»

15 июня 2024, 00:01 | Обновлено 15 июня 2024, 00:54
2969
2
Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

3 июня испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

По информации Fichajes, в обратном направлении может уехать звездный бразильский вингер «ПСЖ» Винисиус Жуниор. Парижский клуб приложит максимум усилий, чтобы подписать бразильца. У «Реала» нет желания продавать Винисиуса, однако переговорами решил заняться лично генеральный директор «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, который готов предложить «Реалу» сумму, которая станет новым трансферным рекордом.

Парижане также заманивают самого Винисиуса большой зарплатой, которая будет больше, чем у Мбаппе.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 39 матчей, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.

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Винисиус Жуниор Нассер Аль-Хелаифи трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги ПСЖ Реал Мадрид
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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Комментарии 2
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BekXan
Шейхів як лохів розводять.
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+2
Falko
А у Франції є расизм?
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0
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