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Испания
03 июня 2024, 20:35 | Обновлено 03 июня 2024, 20:40
2282
5

ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Реал объявил о подписании Мбаппе

Килиан перешел в королевский клуб на правах свободного агента

03 июня 2024, 20:35 | Обновлено 03 июня 2024, 20:40
2282
5
ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Реал объявил о подписании Мбаппе
Twitter. Килиан Мбаппе

25-летний французский нападающий Килиан Мбаппе официально стал игроком столичного испанского клуба «Реал» Мадрид.

Стороны подписали контракт на 5 сезонов.

Последней командой, за которую выступал Мбаппе, была «ПСЖ». Коллектив из Франции Килиан покинул на правах свободного агента в конце сезона 2023/24.

Форвард выступал за клуб из Парижа в течение семи сезонов. За это время он стал лучшим бомбардиром в истории «Пари Сен-Жермен»: в 307 матчах нападающий забил 256 голов.

За время карьеры во Франции Мбаппе 7 раз становился чемпионом Франции, 3 раза выигрывал Кубок Франции, дважды – Кубок французской лиги, 5 раз – Суперкубок Франции.

В составе сборной Франции Килиан выигрывал Чемпионат мира 2022 и Лигу наций 2022.

Мбаппе стал 22-м легионером из Франции в составе «Реала». Сейчас в первой команде «сливочных» играют Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Ферлан Менди.

Интересно, что лучшим французом в истории «Реала» Мадрид по количеству сыгранных матчей является Карим Бензема, на счету которого 648 поединков и 354 гола.

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Даниил Агарков Источник: ФК Реал Мадрид
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Комментарии 5
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chehcr7rm
Найкращого гравця підписати безкоштовно може тільки Реал
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+1
Болела
Вільним агентом це сильно. Менеджмент ПСЖ на рівні)
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0
Harun Bakircioğlu
Случилось и случилось
Ответить
0
DaVinci
Так неочікувано 
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0
MADRIDISTA
Вітаємо в сім'ї🤍💜
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0
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