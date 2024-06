ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Реал объявил о подписании Мбаппе

25-летний французский нападающий Килиан Мбаппе официально стал игроком столичного испанского клуба «Реал» Мадрид.

Стороны подписали контракт на 5 сезонов.

Последней командой, за которую выступал Мбаппе, была «ПСЖ». Коллектив из Франции Килиан покинул на правах свободного агента в конце сезона 2023/24.

Форвард выступал за клуб из Парижа в течение семи сезонов. За это время он стал лучшим бомбардиром в истории «Пари Сен-Жермен»: в 307 матчах нападающий забил 256 голов.

За время карьеры во Франции Мбаппе 7 раз становился чемпионом Франции, 3 раза выигрывал Кубок Франции, дважды – Кубок французской лиги, 5 раз – Суперкубок Франции.

В составе сборной Франции Килиан выигрывал Чемпионат мира 2022 и Лигу наций 2022.



Мбаппе стал 22-м легионером из Франции в составе «Реала». Сейчас в первой команде «сливочных» играют Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Ферлан Менди.

Интересно, что лучшим французом в истории «Реала» Мадрид по количеству сыгранных матчей является Карим Бензема, на счету которого 648 поединков и 354 гола.

