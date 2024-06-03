ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Реал объявил о подписании Мбаппе
Килиан перешел в королевский клуб на правах свободного агента
25-летний французский нападающий Килиан Мбаппе официально стал игроком столичного испанского клуба «Реал» Мадрид.
Стороны подписали контракт на 5 сезонов.
Последней командой, за которую выступал Мбаппе, была «ПСЖ». Коллектив из Франции Килиан покинул на правах свободного агента в конце сезона 2023/24.
Форвард выступал за клуб из Парижа в течение семи сезонов. За это время он стал лучшим бомбардиром в истории «Пари Сен-Жермен»: в 307 матчах нападающий забил 256 голов.
За время карьеры во Франции Мбаппе 7 раз становился чемпионом Франции, 3 раза выигрывал Кубок Франции, дважды – Кубок французской лиги, 5 раз – Суперкубок Франции.
В составе сборной Франции Килиан выигрывал Чемпионат мира 2022 и Лигу наций 2022.
Мбаппе стал 22-м легионером из Франции в составе «Реала». Сейчас в первой команде «сливочных» играют Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Ферлан Менди.
Интересно, что лучшим французом в истории «Реала» Мадрид по количеству сыгранных матчей является Карим Бензема, на счету которого 648 поединков и 354 гола.
Comunicado oficial: Mbappé.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 3, 2024
🚨⚪️ OFFICIAL: Real Madrid have completed the signing of Kylian Mbappé.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2024
SAGA OVER. 🏁🇫🇷 pic.twitter.com/I0gR7i9TFv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 3 июня на на корте Филиппа Шатрие в 12:00 по Киеву
Команду Михаила Мудрика возглавил Энцо Мареска