СИКАН: «Спасибо Мистеру и Дарио, что нас отпустили на Олимпиаду»
Нападающий «Шахтера» рассказал о контрольном матче с командой «Сараево»
Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан рассказал о контрольном матче с командой «Сараево» (4:1) и предстоящей поездке на Олимпиаду-2024.
– Даниил, «Шахтер» провел первый спарринг на собрании в Словении. Что можешь сказать об игре и как оцениваешь свои физические кондиции?
– Лично я чувствую себя хорошо, физически был прекрасно готов к этим сборам и к первой игре. Думаю, получили хороший результат для команды.
– «Шахтер» раньше уже встречался на сборах с «Сараево». Какие отличия этих матчей?
– Могу отметить, что мы немного лучше подготовились физически, ведь имеем большие нагрузки на тренировках с первого дня, и сейчас, можно так сказать, перебегали соперника.
– Ты отличился первым забитым мячом. Вспомнишь этот эпизод?
– Да, Винисиус Тобиас подал с фланга, и Кевин очень хорошо скинул на пустые ворота, а мне оставалось завершить эту атаку.
– Какие задачи ставишь себе на собрание и на предстоящий сезон?
– Задача на сборы – хорошо подготовиться к нашим важным играм Лиги чемпионов и чемпионата. На сезон всегда одна цель – побеждать и дарить положительные эмоции.
– В СМИ появилась информация, что «Шахтер» отпустит некоторых игроков на Олимпиаду-2024. Ты тоже в списке. Насколько важно это соревнование для тебя?
– Хочу поблагодарить Мистера [Марино Пушича] и Дарио Срну за то, что нас отпустили. Это очень важно не только для нас, но и всей страны. Мы понимаем, что впервые в истории Украины наша футбольная сборная будет представлена на Олимпийских играх, поэтому хотели бы принять участие в них самым сильным составом, которым мы играли на Евро. Конечно, это тяжело, но мы будем стараться как можно быстрее понять тот футбол, в который хочет играть Руслан Ротань, и надеюсь, получим положительные эмоции и положительный результат на этом турнире.
– А как ты отреагировал, когда узнал, что вам все-таки разрешили уезжать? Ведь было много разной информации, постоянно что-то менялось.
– Я очень хотел на Олимпиаду, поэтому еще раз благодарю Мистера и Дарио. Я очень счастлив, как и все ребята.
– Какой график будет у сборников?
– После игры за «Шахтер» 7 июля нас собирают во Франции, а 9 июля уже состоится первая тренировка – будем готовиться.
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