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  4. Без Судакова. Шахтер готов отпустить на Олимпиаду 5 игроков
Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 14:15 | Обновлено 29 июня 2024, 14:23
2163
9

Без Судакова. Шахтер готов отпустить на Олимпиаду 5 игроков

Вероятно, Георгий на турнире не сыграет

29 июня 2024, 14:15 | Обновлено 29 июня 2024, 14:23
2163
9
Без Судакова. Шахтер готов отпустить на Олимпиаду 5 игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

По информации журналиста Игоря Бурбаса, УАФ получила от «Шахтера» ответ по поводу игроков, которых клуб готов отпустить на Олимпийские Игры.

В списке нет полузащитников Георгия Судакова и Артема Бондаренко, которые были в команде Руслана Ротаня, завоевавшей путевку на Игры. «Шахтер» отпустит на турнир вратаря Кирилла Фесюна, хавбеков Кирилла Сигеева, Олега Очеретько и Дмитрия Крыськива, а также форварда Даниила Сикана.

Ранее была информация о готовности «Динамо» отпустить Максима Брагару, Николая Михайленко, а также, возможно, Назара Волошина.

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Шахтер Донецк сборная Украины по футболу U-23 Кирилл Фесюн Олег Очеретько Кирилл Сигеев Даниил Сикан Дмитрий Крыськив Георгий Судаков Артем Бондаренко
Иван Зинченко Источник: Telegram
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Комментарии 9
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Ребров2024
Лунтик тоже хочет сыграть на Олимпиаде 
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+2
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avk2307
Подстава от Шахтера по одной позиции.
Ну не пускаете Судакова, так хоть Бондаренко ж отпустите. В центре вариантов не много...
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+2
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DK1961
фк Крыса может отпускать кого угодно, т.к. им играть в ЛЧ только в сентябре, а Динамо уже в июле. Ну и ржавая плесень снова взялась на браузилов в качестве преобладания в основе, так что украинцы все реже будут появляться на поле. Их можно хоть в полет на Марс отпускать. Бог в помощь...
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+1
OtsoCity
Лайно суркисів (динамо), злякається відпустити Бражка, Ваната та Волошина, вони щури, та їм плювати на збірні завжди  
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-1
OtsoCity
Спасибі Шахтар, а лайно суркисів (динамо) кого відпускає, чи злякається і срати буде під себе? Бражко, Волошина та Ваната, якщо не відпустять будуть по вуха в лайні щури 
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-4
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