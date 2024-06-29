Без Судакова. Шахтер готов отпустить на Олимпиаду 5 игроков

По информации журналиста Игоря Бурбаса, УАФ получила от «Шахтера» ответ по поводу игроков, которых клуб готов отпустить на Олимпийские Игры.

В списке нет полузащитников Георгия Судакова и Артема Бондаренко, которые были в команде Руслана Ротаня, завоевавшей путевку на Игры. «Шахтер» отпустит на турнир вратаря Кирилла Фесюна, хавбеков Кирилла Сигеева, Олега Очеретько и Дмитрия Крыськива, а также форварда Даниила Сикана.

Ранее была информация о готовности «Динамо» отпустить Максима Брагару, Николая Михайленко, а также, возможно, Назара Волошина.