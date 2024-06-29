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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
29.06.2024 18:30 – FT 4 : 1
Сараево
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Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 20:26 | Обновлено 29 июня 2024, 20:52
1575
3

Убедительная игра чемпионов Украины. Шахтер в спарринге разгромил Сараево

Донецкий клуб сыграл первый летний товарищеский матч

29 июня 2024, 20:26 | Обновлено 29 июня 2024, 20:52
1575
3
Убедительная игра чемпионов Украины. Шахтер в спарринге разгромил Сараево
ФК Шахтер

«Шахтер» проводит тренировочный сбор перед стартом сезона в Словении. Сегодня, 29 июня, чемпион Украины провел первый летний товарищеский матч.

Соперником «горняков» стал клуб «Сараево» из Боснии и Герцеговины.«Горняки», которые играли сегодня без футболистов сборной Украины, одержали убедительную победу со счетом 4:1.

Голами за донецкий клуб отмечались Даниил Сикан, Дмитрий Крыськив, Лассина Траоре, который реализовал пенальти, и Эгиналду.

Следующий спарринг «горняки» проведут 7 июля против хорватского клуба «Хайдук».

Товарищеские матчи. 29 июня.

Шахтер – Сараево – 4:1

Голы: Сикан, 12, Крыськив, 32, Траоре, 67 (пен), Эгиналду, 84 - Мехмедович, 51.

«Шахтер»: Ризнык (Твардовский, 46), Винисиус Тобиас (Козик, 46; Дрозд, 75), Назарина (Лацабидзе, 46), Фарина (Огарков, 46), Азаров (Педриньо, 46), Крыськив (Глущенко, 46; Савченко, 81), Бондаренко (к) (Сигеев, 46), Марлон Гомес (Цуканов, 46), Швед (Эгиналду, 46), Кевин (Невертон, 46), Сикан (Траоре, 46)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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ГНИЛОЙ ВАРЕНИК
АТЛИЧНА УВЕРЕНЕНЫЙ ШАГ К НАШЕЙ ПАБЕДЕ В ЛИГИ ЧЕМПИОНАВ В ЕТАМ СЕЗОНЕ  ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ДЕРЖЕТ МАРКУ 
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+2
OtsoCity
fanny (гнилий вареник), як справи, ти вже по вуха в лайні, чи ще ні?
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-2
OtsoCity
👍
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-4
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