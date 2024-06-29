Убедительная игра чемпионов Украины. Шахтер в спарринге разгромил Сараево
Донецкий клуб сыграл первый летний товарищеский матч
«Шахтер» проводит тренировочный сбор перед стартом сезона в Словении. Сегодня, 29 июня, чемпион Украины провел первый летний товарищеский матч.
Соперником «горняков» стал клуб «Сараево» из Боснии и Герцеговины.«Горняки», которые играли сегодня без футболистов сборной Украины, одержали убедительную победу со счетом 4:1.
Голами за донецкий клуб отмечались Даниил Сикан, Дмитрий Крыськив, Лассина Траоре, который реализовал пенальти, и Эгиналду.
Следующий спарринг «горняки» проведут 7 июля против хорватского клуба «Хайдук».
Товарищеские матчи. 29 июня.
Шахтер – Сараево – 4:1
Голы: Сикан, 12, Крыськив, 32, Траоре, 67 (пен), Эгиналду, 84 - Мехмедович, 51.
«Шахтер»: Ризнык (Твардовский, 46), Винисиус Тобиас (Козик, 46; Дрозд, 75), Назарина (Лацабидзе, 46), Фарина (Огарков, 46), Азаров (Педриньо, 46), Крыськив (Глущенко, 46; Савченко, 81), Бондаренко (к) (Сигеев, 46), Марлон Гомес (Цуканов, 46), Швед (Эгиналду, 46), Кевин (Невертон, 46), Сикан (Траоре, 46)
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