Украина. Премьер лига29 июня 2024, 17:48 |
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Пушич назвал стартовый состав Шахтера на первый матч на сборе в Словении
Встреча с «Сараево» начнется в 18:30 по Киеву
29 июня 2024, 17:48 |
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«Шахтер» проводит тренировочный сбор перед стартом сезона в Словении.
29 июня донецкий клуб сыграет первый контрольный матч. Соперником будет боснийский клуб «Сараево».
Стартовый состав «Шахтера»: Ризнык, Крыськив, Швед, Сикан, Азаров, Винисиус, Бондаренко, Фарина, Назарина, Марлон, Кевин.
Матч начнется в 18:30 по Киеву.
Шахтер – Сараево. Первый матч на сборе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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