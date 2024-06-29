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  4. Пушич назвал стартовый состав Шахтера на первый матч на сборе в Словении
Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 17:48 |
540
0

Пушич назвал стартовый состав Шахтера на первый матч на сборе в Словении

Встреча с «Сараево» начнется в 18:30 по Киеву

29 июня 2024, 17:48 |
540
0
Пушич назвал стартовый состав Шахтера на первый матч на сборе в Словении
ФК Шахтер. Винисиус Тобиас

«Шахтер» проводит тренировочный сбор перед стартом сезона в Словении.

29 июня донецкий клуб сыграет первый контрольный матч. Соперником будет боснийский клуб «Сараево».

Стартовый состав «Шахтера»: Ризнык, Крыськив, Швед, Сикан, Азаров, Винисиус, Бондаренко, Фарина, Назарина, Марлон, Кевин.

Матч начнется в 18:30 по Киеву.

Шахтер – Сараево. Первый матч на сборе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи Сараево чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы стартовые составы
Владимир Клепач Источник: ФК Шахтер Донецк
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